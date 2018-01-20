Тренер Вердера: В Мюнхене мы хотим зацепиться за очки
"Вердер" подходит к воскресному матчу с "Баварией" с порцией уверенности в своих силах. "В последние недели мы зарядились уверенностью в себе. В Мюнхене мы хотим зацепиться за очки. Для этого мне не нужно дополнительно мотивировать своих игроков", - рассказал главный тренер Флориан Кохфельдт, команда которого не проигрывает уже на протяжении шести матчей.
Против "Баварии" статистика "Вердера", занимающего 16-е место в турнирной таблице, желает лучшего. Бременцы проиграли последние 16 матчей против Рекордмайстера (8:59 по голам). В общем с 2008 года команды встречались 22 раза, "Вердер" одержал лишь одну победу (3 ничьих, 18 поражений). "Предыдущие годы не играют никакого значения. Одно точно: нам будет противостоять высококлассная команда, с игроком мирового уровня на каждой позиции. Тут понятно кто фаворит", - заявил Кохфельдт.
Кохфельдт занял пост главного тренера "Вердера" в конце октября. С того времени его команда стала играть заметно стабильнее. В девяти матчах бременцы потерпели лишь три поражения. В предстоящем матче 35-летний тренер видит две возможности зацепиться за очки: "Если не удастся наладить владение мячом, то нужно будет со стопроцентной эффективностью использовать свои моменты на контратаках. Если удастся владеть мячом, то можно попробовать навязать "Баварии" свою игру и заставить немного побегать".
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Спорт
20.01.2018 09:20