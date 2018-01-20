Тренер Вердера: В Мюнхене мы хотим зацепиться за очки

"Вердер" подходит к воскресному матчу с "Баварией" с порцией уверенности в своих силах. "В последние недели мы зарядились уверенностью в себе. В Мюнхене мы хотим зацепиться за очки. Для этого мне не нужно дополнительно мотивировать своих игроков", - рассказал главный тренер Флориан Кохфельдт, команда которого не проигрывает уже на протяжении шести матчей.

Против "Баварии" статистика "Вердера", занимающего 16-е место в турнирной таблице, желает лучшего. Бременцы проиграли последние 16 матчей против Рекордмайстера (8:59 по голам). В общем с 2008 года команды встречались 22 раза, "Вердер" одержал лишь одну победу (3 ничьих, 18 поражений). "Предыдущие годы не играют никакого значения. Одно точно: нам будет противостоять высококлассная команда, с игроком мирового уровня на каждой позиции. Тут понятно кто фаворит", - заявил Кохфельдт.

Кохфельдт занял пост главного тренера "Вердера" в конце октября. С того времени его команда стала играть заметно стабильнее. В девяти матчах бременцы потерпели лишь три поражения. В предстоящем матче 35-летний тренер видит две возможности зацепиться за очки: "Если не удастся наладить владение мячом, то нужно будет со стопроцентной эффективностью использовать свои моменты на контратаках. Если удастся владеть мячом, то можно попробовать навязать "Баварии" свою игру и заставить немного побегать".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Германия выиграла женскую эстафету в РупольдингеГермания выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Аспиликуэта: мы проходим процедуры, в том числе ледяную ванну. ФутболАспиликуэта: мы проходим процедуры, в том числе ледяную ванну. Футбол
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
Кубок мира по биатлону: В женской эстафете Украина показала худший результат с 2010 годаКубок мира по биатлону: В женской эстафете Украина показала худший результат с 2010 года
Блок рекламы


Похожие новости
Тренер Волыни: Команда занимает такое место, и это стыдно. ФутболТренер Волыни: Команда занимает такое место, и это стыдно. Футбол
В Узбекистане пожизненно отстранили от футбола бывшего тренера сборнойВ Узбекистане пожизненно отстранили от футбола бывшего тренера сборной
Наставник "Олимпика" - лучший тренер 2017 годаНаставник "Олимпика" - лучший тренер 2017 года
Бывший тренер "Челси" Виллаш-Боаш попал в больницу после аварии на "Дакаре".Бывший тренер "Челси" Виллаш-Боаш попал в больницу после аварии на "Дакаре".
France Football назвал Зидана лучшим тренером ФранцииFrance Football назвал Зидана лучшим тренером Франции
Чеснаков: В новом году хотим продолжить радовать болельщиков своей игрой. ФутболЧеснаков: В новом году хотим продолжить радовать болельщиков своей игрой. Футбол
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
Райан Гиггз хотел бы работать тренером именно в АПЛ. ФутболРайан Гиггз хотел бы работать тренером именно в АПЛ. Футбол
Павлов: Очень жаль, что недальновидные руководители не дают тренерам спокойно работать. ФутболПавлов: Очень жаль, что недальновидные руководители не дают тренерам спокойно работать. Футбол
Директор Атлетико: Мы не хотим продавать Гризманна ни сейчас, ни летомДиректор Атлетико: Мы не хотим продавать Гризманна ни сейчас, ни летом
Последние новости
Подгружаем последние новости