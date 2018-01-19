Комиссия МОК сократила на 111 человек список атлетов РоSSии на Олимпиаду

На 111 человек комиссия Международного олимпийского комитета МОК сократила список роSSийских спортсменов, которые могут выступить на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом, сообщает пресс-служба МОК.

Отметим, что Олимпийский комитет РоSSии подал список из 500 спортсменов. Более 80% спортсменов, оставшихся в списке, не выступали на Играх в Сочи и относятся к новому поколению роSSийских атлетов. Ни один спортсмен, отстраненный комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с ОИ-2014, не входит в список.

Оставшиеся в списке спортсмены должны продолжать допинг-тестирование, а их сохраненные образцы могут быть перепроверены. Только в этом случае МОК может рассмотреть возможность приглашения спортсменов на ОИ-2018.


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