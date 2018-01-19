Де Хеа: Сейчас не лучшее время, чтобы говорить о новом контракте

Страж ворот "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа дал понять: не собирается обсуждать возможность пролонгации соглашения, поскольку сосредоточен на подготовке к ближайшим матчам.

Напомним, руководители "красных дьяволов" готовы поднять зарплату 27-летнего испанца с 210 до 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По их мнению, это поможет удержать кипера на "Олд Траффорд", несмотря на постоянные приглашения в мадридский "Реал".

- Не думаю, что сейчас лучше время, чтобы говорить о новом контракте. Нужно серьёзно готовиться к нашим матчам, чтобы выполнить задачи на сезон. Впереди ещё много важных поединков. И субботняя игра с "Бернли" - это то, о чём я думаю больше всего, - заявил Давид де Хеа в интервью местной прессе.