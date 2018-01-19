Челси дает 50 миллионов за двух игроков Ромы. Футбол

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассчитывает усилить команду за счёт двух футболистов "Ромы". "Аристократы" интересуются левым защитником Эмерсоном дос Сантосом, а также форвардом Эдином Джеко.

Ранее в Лондоне следили лишь за 23-летним бразильцем. Впрочем, "синим" никак не удаётся подписать нападающих из своего шорт-листа, отчего чемпионы Англии начали работать над приглашением опытного боснийца.

Отмечается, что "Челси" оценивает футболистов в 50 миллионов евро. Кроме того, римляне получат возможность арендовать Миши Батшуайи. Впрочем, боссы "волков" планируют продолжить торги, чтобы выйти на сумму в 65 млн.

Напомним, Джеко принял участие в 19 поединках нынешнего розыгрыша Серии А, оформив 9 голов и 3 результативных передачи. А вот Эмерсон до Сантос стабильной практикой похвастаться не может - южноамериканец сыграл лишь в одном поединке чемпионата Италии.


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