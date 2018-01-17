Мойес: По Кэрроллу из Челси никто не обращался. Футбол

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал слухи об интересе «Челси» к нападающему Энди Кэрроллу.

Ранее сообщалось, что наставник действующих чемпионов Англии Антонио Конте требует усилить атаку команды, и руководители клуба ведут переговоры о трансфере 29-летнего английского форварда. «Вест Хэм» дал понять, что не отпустит Кэрролла в аренду, после чего «Челси» заявил о готовности подписать игрока на полноценной основе. По информации репортера Sky Sports News Кавеха Солхекола, «молотобойцы» продадут футболиста за 20 миллионов фунтов.

«Ко мне никто не обращался, и если «Челси» контактировал с кем-то другим по этому вопросу, то я ничего не знаю. На данный момент Кэрролл в составе моей команды и я ничего не слышал о готовящемся трансфере.

Появляется много слухов об аренде, но насколько я могу судить, официально от «Челси» ничего не приходило. Я не горю желанием терять игроков, больше мне бы хотелось усилить команду.

На данный момент у Энди травма, и мы надеемся, что он быстро поправится и вернется к тренировкам», – рассказал Мойес.