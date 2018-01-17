Шарпар: В Ворскле более серьезные нагрузки, чем у других команд. Футбол

"Ворскла" уже начала программу спаррингов на тренировочном сборе. Полузащитник Вячеслав Шарпар наблюдал за ним с трибун - у него повреждение.

- Повреждение небольшое, думаю, к следующей игре буду уже готов. Какого характера повреждение? Небольшое, есть проблемы, но не буду о них говорить. Слава Богу, все нормально. Завтра буду тренироваться в общей группе, - сказал Шарпар в эфире телеканала "Футбол 1".

- Шуст сегодня тоже не играет...
- У него тоже небольшое повреждение. День-два, и он будет тренироваться.

- Как вам сборы?
- Пока речь об оптимальной форме не идет. Сейчас у нас большие нагрузки, а форму покажет чемпионат. Пока рано говорить. Игры на сборах и в чемпионате - разные вещи. Есть люди на просмотре, идут серьезные нагрузки, тестирование перед матчами. Всем тяжело. Нагрузки в "Ворскле" серьезные, даже посильнее, чем в остальных командах.


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