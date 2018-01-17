Стефан Гуров: у Элины только максимальные цели. Футбол
Менеджер Элины Свитолиной - перед тем, как он направился на Зеленый континент.
— В какой Элина сейчас форме, как чувствует себя физически?
— В Брисбене она была в прекрасной форме. Она хорошо двигается по корту, уверена в своей игре. В Мельбурне она будет подтверждать свой статус, есть сосредоточенность и огромное желание сделать хороший результат.
— Удобная у нее сетка в этом году?
— Всегда нужно быть настроенной. Это "Большой шлем", семь матчей — ничего легко там не дается. На таких длительных турнирах все по ходу меняется, это как чемпионат мира по футболу. Так что увидим. Минимальной цели у Элины в Австралии — куда нужно дойти — нет. Только максимальные.
— К Элине с каждым турниром все больший и больший интерес. Поступали какие-то необычные предложения в чем-нибудь поучаствовать?
— Предложения поступают десятками каждую неделю. Было важно сделать акцент на маркетинг и спонсорское присутствие в Украине. И она с удовольствием это сделала. Но эта информация конфиденциальная, вы сами скоро увидите (улыбается).
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