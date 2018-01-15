Сборная Украины U-17 начинает подготовку к элит-раунду Евро. Футбол

Юношеская сборная Украины, составленная из игроков 2001 года рождения, приступает к подготовке к элит-раунду Евро-2018.

Сначала команда U-17 соберется на учебно-тренировочный сбор, который начнется 16 января и будет предшествовать матчам Кубка Развития. Турнир традиционно примет Минск: матчи запланированы на 21-28 января. Кроме Украины будут соревноваться еще 11 сборных. Подопечные Олега Кузнецова на групповой стадии турнира сыграют с Молдовой (22-го января), Казахстаном (23-го) и Грузией (25-го). Поединки плей-офф состоятся 26-го, 27-го и 28-го января.

Главный тренер украинской сборной Олег Кузнецов вызвал в команду 19 футболистов:

Вратари: Валентин Горох (УФК «Карпаты», Львов), Руслан Нещерет ("Динамо", Киев)

Защитники: Алан Аусси ("Шахтер", Донецк), Николай Ярош, Кристиан Биловар, Даниил Хондак (все - "Динамо" Киев), Артем Данилюк, Владислав Мудрик (оба - УФК- "Карпаты", Львов)

Полузащитники: Артем Шулянский, Ярослав Надольский, Роман Бодня, Викентий Волошин (все - "Динамо", Киев), Иван Желизко ("Карпаты" Львов), Денис Пидручный ("Смена-Оболонь", Киев)

Нападающие: Иван Дероган, Максим Завгородний (оба - "Динамо", Киев), Даниил Сикан, Вадим Мельнийчук (УФК- "Карпаты", Львов), Виталий Варяник ("Металлург", Запорожье).

Еще один этап подготовки запланирован с 17 по 23-е февраля. Во время него сборная Украины сыграет два товарищеских матча со сверстниками из Израиля.

Напомним, что подопечные Олега Кузнецова готовиться к элит-раундуа Евро 2017/18. Согласно жеребьевке, «сине-желтые» попали в Группу 1, где будут соревноваться с Сербией, Испанией и Чехией. Матчи состоятся 21, 24 и 27 марта 2018 в Чехии.

Восемь победителей групп и семь лучших команд, которые займут вторые места по показателям встреч с первыми и третьими командами групп присоединятся к сборной Англии в финальной части Евро-2018, которая пройдет с 4-го по 20-е мая.


Terrikon со ссылкой на ФФУ


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