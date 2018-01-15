Украина впервые будет представлена в скелетоне на Олимпиаде

19-летний Владислав Гераскевич завоевала олимпийскую лицензию.

Украина впервые будет представлена в скелетоне на Олимпиаде
Фото: YIS/IOC

Скелетонист Владислав Гераскевич завоевал путевку на Олимпийские игры в Пхёнчхане и станет первым представителем Украины, который выступит на Олимпиаде в этом виде спорта, пишет "СпортАрена".

Квалификационный период на Олимпиаду в скелетоне завершился 14 января. Чтобы выполнить отборочный норматив спортсменам надо было выступить, как минимум, на трех разных трассах, приняв участив в пяти разных стартах. Кроме этого претендент на олимпийскую лицензию должен входить в топ-60 мирового рейтинга.

Гераскевич участвовал в шести этапах Кубка мира, а также однажды ездил на этапе Интерконтинентальном кубке. Суммарно 19-летний Гераскевич набрал 379 очков и занял 46-е место в мировом рейтинге. Он получил одну из неиспользованных континентальных лицензий.

Всего разыгрывалось 30 лицензий на соревнования по мужском скелетоне на Олимпиаду. Они распределились следующим образом: по 3 - Германия, олимпийские атлеты из РоSSии, Канада, по 2 - Латвия, США, Великобритания, Республика Корея, Япония, Австрия, по 1 - Новая Зеландия, Китай, Испания, Австралия, Швейцария, Гана, Италия, Румыния, Украина.

Скелетон представляет собой спуск по ледяному желобу на санях вперед головой.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Цуренко прошла в четвертьфинал турнира WTAЦуренко прошла в четвертьфинал турнира WTA
Севилья надеется арендовать форварда ЧелсиСевилья надеется арендовать форварда Челси
Украинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоровУкраинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров
55 кандидатов в команду года ФИФА 18. Футбол55 кандидатов в команду года ФИФА 18. Футбол
Германия выиграла женскую эстафету в РупольдингеГермания выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Блок рекламы


Похожие новости
Кубок мира по биатлону: В женской эстафете Украина показала худший результат с 2010 годаКубок мира по биатлону: В женской эстафете Украина показала худший результат с 2010 года
Обамйеянг: у меня есть идея для своего сотого гола, но это будет сюрпризОбамйеянг: у меня есть идея для своего сотого гола, но это будет сюрприз
Бьорндалена не будет на Олимпиаде-2018Бьорндалена не будет на Олимпиаде-2018
В Саудовской Аравии женщины впервые попадут на футболВ Саудовской Аравии женщины впервые попадут на футбол
"Арсенал" потерпел фиаско впервые за 100 лет"Арсенал" потерпел фиаско впервые за 100 лет
"Арсенал" впервые за 100 лет пропустил 4 гола в Кубке Англии от команды, играющей не в премьер-лиге"Арсенал" впервые за 100 лет пропустил 4 гола в Кубке Англии от команды, играющей не в премьер-лиге
Львовщина через неделю будет принимать международные соревнования по лыжным гонкамЛьвовщина через неделю будет принимать международные соревнования по лыжным гонкам
Раджа Наингголан будет оштрафован на 100 тысяч евроРаджа Наингголан будет оштрафован на 100 тысяч евро
Вальверде: Это будет матч между двумя хорошими командами. ФутболВальверде: Это будет матч между двумя хорошими командами. Футбол
Южная Корея предлагает Северной переговоры по поводу участия в ОлимпиадеЮжная Корея предлагает Северной переговоры по поводу участия в Олимпиаде
Последние новости
Подгружаем последние новости