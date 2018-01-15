Украина впервые будет представлена в скелетоне на Олимпиаде
19-летний Владислав Гераскевич завоевала олимпийскую лицензию.
Скелетонист Владислав Гераскевич завоевал путевку на Олимпийские игры в Пхёнчхане и станет первым представителем Украины, который выступит на Олимпиаде в этом виде спорта, пишет "СпортАрена".
Квалификационный период на Олимпиаду в скелетоне завершился 14 января. Чтобы выполнить отборочный норматив спортсменам надо было выступить, как минимум, на трех разных трассах, приняв участив в пяти разных стартах. Кроме этого претендент на олимпийскую лицензию должен входить в топ-60 мирового рейтинга.
Гераскевич участвовал в шести этапах Кубка мира, а также однажды ездил на этапе Интерконтинентальном кубке. Суммарно 19-летний Гераскевич набрал 379 очков и занял 46-е место в мировом рейтинге. Он получил одну из неиспользованных континентальных лицензий.
Всего разыгрывалось 30 лицензий на соревнования по мужском скелетоне на Олимпиаду. Они распределились следующим образом: по 3 - Германия, олимпийские атлеты из РоSSии, Канада, по 2 - Латвия, США, Великобритания, Республика Корея, Япония, Австрия, по 1 - Новая Зеландия, Китай, Испания, Австралия, Швейцария, Гана, Италия, Румыния, Украина.
Скелетон представляет собой спуск по ледяному желобу на санях вперед головой.
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15.01.2018 12:59