Украина впервые будет представлена в скелетоне на Олимпиаде

19-летний Владислав Гераскевич завоевала олимпийскую лицензию.

Фото: YIS/IOC

Скелетонист Владислав Гераскевич завоевал путевку на Олимпийские игры в Пхёнчхане и станет первым представителем Украины, который выступит на Олимпиаде в этом виде спорта, пишет "СпортАрена".

Квалификационный период на Олимпиаду в скелетоне завершился 14 января. Чтобы выполнить отборочный норматив спортсменам надо было выступить, как минимум, на трех разных трассах, приняв участив в пяти разных стартах. Кроме этого претендент на олимпийскую лицензию должен входить в топ-60 мирового рейтинга.

Гераскевич участвовал в шести этапах Кубка мира, а также однажды ездил на этапе Интерконтинентальном кубке. Суммарно 19-летний Гераскевич набрал 379 очков и занял 46-е место в мировом рейтинге. Он получил одну из неиспользованных континентальных лицензий.

Всего разыгрывалось 30 лицензий на соревнования по мужском скелетоне на Олимпиаду. Они распределились следующим образом: по 3 - Германия, олимпийские атлеты из РоSSии, Канада, по 2 - Латвия, США , Великобритания, Республика Корея, Япония, Австрия, по 1 - Новая Зеландия, Китай , Испания , Австралия, Швейцария, Гана, Италия, Румыния, Украина.

Скелетон представляет собой спуск по ледяному желобу на санях вперед головой.