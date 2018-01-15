Невилл: Потеря Джана станет ударом для Ливерпуля. Футбол
Потеря Эмре Джана может стать очень серьезным ударом для "Ливерпуля", считает футбольный эксперт Гари Нэвилл. Как известно, немец турецкого происхождения ведет переговоры с туринским "Ювентусом".
По данным Sky Sports, "Ювентус" предложил Джану пятилетний контракт и 23-летний футболист дал принципиальное согласие на переход. Однако итальянский клуб не намерен платить за Джана и будет ждать лета, когда у него закончится контракт с "Ливерпулем".
"Известие о том, что Джан может уйти может стать серьезным ударом для "Ливерпуля", - считает Невилл. - Он фантастический игрок с харизмой и характером. Думаю, он много делает для "Ливерпуля" и его потерял будет существенной".
Напомним, что ранее "Ливерпуль" предлагал Джану продлить контракт, но футболист отказался от этой возможности.
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