Украинка Калинина защитила титул на турнире в США

Украинка Калинина защитила титул на турнире в США

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 25 тысяч долларов в Дайтона-Бич.

Об этом сообщает Корреспондент.

В решающем матче турнира 20-летняя украинка, посеянная под первым номером, за два часа справилась с представительницей США Грэйс Мин – 1:6, 7:5, 6:0.

Во втором сете Калинина, благодаря двум брейкам, вышла вперед 4:1, но не смогла удержать преимущество и позволила сопернице сравнять счет. 

Тенниситки обменялись сухими геймами, после чего Ангелина отыграла брейк-поинт Мин, а в следующем гейме реализовала первый же сетбол на подаче американки.

В решающей партии украинка отдала Грэйс всего девять розыгрышей, выиграв три из четырех заработанных брейк-поинтов.

Отметим, что титул в США стал для Калининой седьмым в ее карьере первым в текущем сезоне.

Напомним, что в прошлом году Ангелина также стала победительницей данного 25-тысячника.




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