Юпп Хайнкес: Побеждать в Леверкузене всегда тяжело. Футбол

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес и футболисты команды Сандро Вагнер и Франк Рибери прокомментировали выездную победу своего клуба над "Байером" (3:1) в поединке 18-го тура Бундеслиги. Напомним, что для мюнхенцев этот успех стал первым на "БайАрене" с марта 2013-го.

Юпп Хайнкес: "Моя команда на протяжении большей части времени действовала тактически очень грамотно. Соперник был настроен по-атакующему, но я считаю мы очень хорошо оборонялись. Побеждать в Леверкузене всегда тяжело. Это молодая, талантливая, жадная команда. Сегодня они доставили нам много хлопот."

Сандро Вагнер: "Мы поставили перед собой высокие задачи и с самого первого дня подготовки очень хорошо работали. Сегодня все видели, что мы играли как одна команда, создали много моментов. "Байер" тоже показал классную игру. Считаю, что победа заслуженная. Это приятное начало."

Франк Рибери: "В Леверкузене всегда тяжело. Сегодня мы играли хорошо, но нам было тяжело, поскольку соперник оказывал на нас сильное давление. Мы должны были лучше распоряжаться мячом. Но мы победили 3:1 и это важно."


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