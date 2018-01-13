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2018-01-13
"Верес" отпустил экс-игрока "Шахтера". Футбол
Защитник «Вереса» Василий Кобин прекратил сотрудничество с клубом.
Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.
Василий Кобин. Фото: veres.club
В текущем сезоне 32-летний футболист провел 17 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.
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