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"Верес" отпустил экс-игрока "Шахтера". Футбол Защитник «Вереса» Василий Кобин прекратил сотрудничество с клубом. Контракт разорван по обоюдному согласию сторон. Василий Кобин. Фото: veres.club В текущем сезоне 32-летний футболист провел 17 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Tribuna.com

Спорт-Экспресс

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