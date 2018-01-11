Без Неймара: УЕФА огласила Команду года. Футбол

Официальный сайт УЕФА подвел итоги голосования болельщиков, которые выбирали Команду года. Наибольшее представительство в ней получил мадридский "Реал". Действующий победитель Лиги чемпионов представлен пятью игроками.

Стоит отметить, что в Команде года не нашлось места самому дорогому в истории футбола игроку - бразильцу Неймару, который перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

В целом команда выглядит так: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Дани Алвес ("ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Марсело ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Эден Азар ("Челси"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

С более подробными итогами голосования можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.




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