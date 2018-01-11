Японский нападающий поднимает планку рекорда долголетия. Футбол

Бывший нападающий "Дженоа" Кадзуеси Миура подписал новый контракт с японским клубом "Йокогама", таким образом продлив свою профессиональную карьеру. 26 февраля Миуре исполнится 51 год.

Японский форвард, по прозвищу "Король Казу", начал свою карьеру в бразильском "Сантосе" в 1986 году.

В "Дженоа" он играл на правах аренды в сезоне 1994-1995 годов, забив один гол в 21 игре. В "Йокогаму" Миура перешел в 2005-м году в возрасте 38 лет. С тех пор он играет за этот клуб.

В марте прошлого года Миура стал самым возрастным игроком, когда-либо игравшим на профессиональном футбольном матче. Тогда ему было 50 лет и 7 дней.

Сегодня было объявлено, что ветеран подписал новый годичный контракт со своим клубом. В прошлом сезоне во второй по силе лиге Японии он отыграл 11 матчей и забил один гол.