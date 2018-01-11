Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA
Украинка отдала сопернице лишь два гейма.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (42-я ракетка мира) вышла в полуфинал турнира WTA в австралийском Хобарте.
Беларуска Арина Соболенко (73-я) взяла у украинки лишь два гейма. Итоговый счет - 6:1, 6:1.
В полуфинале соперницей украинской теннисистки станет победительница матча между американкой Элисон Риск (89-я) и румынкой Михаэлой Бузарнеску (57-я).
В первом круге Цуренко обыграла венгерку Тимеа Бабош (55-я) со счетом 7:6(2), 6:2, а во втором одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (50-я) 6:3, 6:2.
В прошлом году Леся также вышла в полуфинал турнира в Хобарте, но не смогла сыграть из-за проблем со здоровьем.
Тем временем 17-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (177-я) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, одолев японку Мисаки Дои со счетом 6:2, 6,1. Еще одна украинка, 15-летняя Марта Костюк (521-я), свой матч квалификации играет в эти минуты против австралийки Арины Родионовой (121-я).
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