Неймар признан самым дорогим футболистом мира

Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар является самым дорогим футболистом в мире - его трансферную стоимость оценена в 213 млн евро.

Об этом говорится в ежегодном обзоре онлайн-издание Football Observatory, что выпускает Международный центр изучения спорта (CIES).

Переход Неймара летом 2017 года во французский клуб из "Барселоны" установил мировой трансферный рекорд - 222 млн евро.

На данный момент контракт 25-летнего бразильца стоит 213 млн евро. Вторым в списке самых дорогостоящих игроков идет аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси (202,2 млн евро).

Замыкает тройку нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн (194,7 млн евро). Неожиданно низкую позицию (49) занимает действующий обладатель "Золотого мяча" и победитель чемпионата Европы Криштиану Роналду - его трансферную стоимость оценена в 80,4 млн евро.

Виной тому невысокая результативность звезды "Реала" в этом сезоне, а также тот факт, что ему скоро исполнится 33 года. В прошлом году португалец занимал седьмое место в этом списке. В топ-10 также вошли: Килиан Мбаппе (ПСЖ, 192,5), Пауло Дибала ("Ювентус", 174,6), Деле Алли ("Тоттенхэм", 171,3), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", 167,8), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", 164,8) Антуан Гризманн ("Атлетико", 150,2) и Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 147,5).

При исследовании учитывались такие факторы, как возраст футболиста, его позиция, длительность контракта, игровые показатели, роль в сборной команде.

Напомним, ранее сообщалось, футболки с именем нападающего "ПСЖ" Неймара за прошлый месяц проданы в количестве 120 тысяч экземпляров.

