Ноттингем Форест поведет Каранка. Футбол

Испанский специалист Айтор Каранка де ла Ос и руководство футбольного клуба из города Ноттингем достигли договоренности о сотрудничестве, сообщают британские таблоиды.

44-летний тренер будет присутствовать на субботнем матче Чемпионшипа "красных" против "Астон Виллы". Напомним, что еще осенью 2013 года Каранка возглавил английский "Мидлсбро". При испанце в "Боро" появился целый ряд игроков-соотечественников тренера. В августе 2015 года Каранка подписал с клубом новый четырехлетний контракт, но в марте прошлого года "Мидлсбро" и испанец расторгли по обоюдному согласию соглашение о сотрудничестве.

В качестве игрока Каранка известен по выступлениям за "Атлетик" (Бильбао) и "Реал". В составе "сливочных" за пять сезонов трижды побеждал в Лиге чемпионов.