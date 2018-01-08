Ноттингем Форест поведет Каранка. Футбол
Испанский специалист Айтор Каранка де ла Ос и руководство футбольного клуба из города Ноттингем достигли договоренности о сотрудничестве, сообщают британские таблоиды.
44-летний тренер будет присутствовать на субботнем матче Чемпионшипа "красных" против "Астон Виллы". Напомним, что еще осенью 2013 года Каранка возглавил английский "Мидлсбро". При испанце в "Боро" появился целый ряд игроков-соотечественников тренера. В августе 2015 года Каранка подписал с клубом новый четырехлетний контракт, но в марте прошлого года "Мидлсбро" и испанец расторгли по обоюдному согласию соглашение о сотрудничестве.
В качестве игрока Каранка известен по выступлениям за "Атлетик" (Бильбао) и "Реал". В составе "сливочных" за пять сезонов трижды побеждал в Лиге чемпионов.
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08.01.2018 17:34