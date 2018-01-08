Владислав Ващук: самогон с тех пор не пью. Футбол

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины на своей странице в Facebook поделился историями со своего девства и молодости, связанные с его двоюродным братом Григорием. Таким образом футболист поздравил близкого родственника с днем рождения.

"Брат. Мне кажется, что Гришаня был всегда. Когда я родился – он уже был. Когда мне было три, а ему шесть, он гордо повел меня за руку через огромную лужу, в которой плавали утки. Мне там было по горло, ему – чуть выше пояса. Гришу ничего не смутило. Не хочу даже думать о том, что бы было, будь лужа чуть глубже.

В шесть меня напугала собака. Маленькая такая собачка, но злая. Когда я побежал от нее, теряя сандали на ходу, Гриша удивленно посмотрел мне вслед, двинул псину ногой по морде и побежал за мной. Ну, чтобы выяснить, с чего это я так рванул. В его менталитет никак не укладывалась трусость младшего брата по отношению к представителям животного мира.

А когда мне было двенадцать, то Гриша решил меня приобщить к миру техники. И посадил за руль настоящего мотоцикла, в простонародье называемого "макакой". И вот несусь я по селу, сзади сидит Гришаня, чувствую себя как минимум звездой Формулы -1 ... руль виляет влево и я слетаю в деревья, растущие между дорогой и домами. Брат кричит: "Прыгай!". Сиденье отрывается, Гриша падает с сиденьем в руках, а я мчусь дальше на непокорной "макаке". Метров десять еще проезжаю, мотоцикл ложится на землю и начинает крутиться, я наконец-то отцепляюсь от руля , продирая боком бурьяны вперемежку с грязью. И, поднявшись на ноги, тут же даю деру. Бить Гриша умел сильно и больно, а вот бегал я быстрее, чем он. Футболист, что сказать...

На самом деле, мы с Гришей не родные братья, а двоюродные. Наши родители – родные брат и сестра. Гриша жил в Светловодске, а я – в Киеве , но каждое лето и каждые каникулы я приезжал к дедушке. Гриша был там чаще, село в двадцати километрах от Светловодска. Половина Павловки – мои родственники. В селе я обладал иммунитетом на правах Гришаниного брата. К тому же, кроме Гриши, там жили еще мои троюродные братья Юра и Саша, по кличке Гномы. "Гномов" знало все село, и чувствовал я себя комфортно и безопасно.

Когда я, городской мальчик, впервые попал на сельскую дискотеку, то неожиданно для всех вышел танцевать в зал. Сельская дискотека не подразумевает под собой танцы как вид отдыха, но я-то был не в курсе! Вместо того, чтобы вместе с авторитетными пацанами подпирать стеночку и смотреть как местные девчонки жгут под Юру Шатунова, Владик вышел к девочкам подвигать телом! Гриша обвел взглядом друзей, и никто не сказал ни слова.

Только сейчас я узнал, что Гришаня с братьями очень любили, когда я ходил с ними на дискотеку. Меня они держали за живца. Закидывали в зал, потом ждали, и искали глазами недовольных. И пока, нарабатывая координацию, мормышка Владик упоенно танцевал под "Кони в яблоках", Гриша с братьями так же упоенно выяснял отношения за клубом с очередными жертвами. Потому что дискотека без драки – это херня какая-то, а не отдых. Это вам любой в Павловке скажет.

А первый стакан самогона? Выпив его одним махом, я стоял, боявшись выдохнуть, а Гришаня похлопал по плечу и сказал: "закуси!". Я прохрипел: "Чем???" И Гриша щедро насыпал мне в ладонь семечек. Дескать, жуй. Самогон с тех пор не пью. Спасибо, брат", – написал бывший футболист.