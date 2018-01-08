Пер Мертезакер: Мы хотели выиграть Кубок Англии. Футбол

Защитник "Арсенала" Пер Мертезакер прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии. Напомним, что вчера действующий обладатель трофея в гостях проиграл "Ноттингем Форест" со счетом 2:4 и покинул турнир.

"Тренер внес много изменений в состав, доверил место тем, кто не играл много в последних встречах, но я не думаю, что кто-то оправдал бы выбор Арсена Венгера, - цитирует пресс-служба "Арсенала" Мертесакера. - Вероятно, это был последний шанс для футболистов показать себя тренеру. Но они им не воспользовались.

Мы провалили концовку матча и не смогли создать достаточно опасных моментов в завершающей стадии встречи. До этого игра шла лучше, но мы все равно проигрывали сопернику в борьбе за мяч.

"Арсенал" хотел выиграть Кубок Англии. Но эта стадия всегда получается сложной. Здесь можно встретиться с командой из Чемпионшипа, и мы оказались совершенно неготовыми к такому противостоянию".