Горетцка примет решение о своем будущем не позднее 31 января. Футбол

В «Шальке» не испытывают беспокойства из-за возможного перехода полузащитника Леона Горетцки в другой клуб.

«Горетцка примет решение о своём будущем не позднее 31 января. Уверен, что в «Шальке» без Леона ничего не обвалится. Для нас важно вести себя соответствующим образом вне зависимости от того, какое будет принято решение. Мы сможем жить с любым сценарием», - рассказал спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель.

Ранее сообщалось, что договорённость о переходе между «Баварией» и 22-летним хавбеком была достигнута еще несколько месяцев назад. Он присоединится к мюнхенской команде летом в качестве свободного агента. «Шальке» в свою очередь был готов предложить Горетцке новый контракт с зарплатой в 12 млн евро в год, от которого футболист отказался.


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