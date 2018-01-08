Венгер: Такие команды, как Ноттингем Форест, очень трудно обыгрывать. Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал гостевое поражение от «Ноттингем Форест» (2:4) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

«Отсутствие на тренерской скамье во время матча было очень неприятным моментом. К тому же пришлось наблюдать за тем, как команда проигрывает. «Арсеналу» сегодня противостоял очень хороший соперник, который был в форме и сконцентрирован на игре.

В целом наше выступление не было достаточно хорошим. Многие футболисты, которые выходили на поле, принимали участие в матче в середине недели. Когда команда не побеждает, квалификацию её игроков всегда начинают ставить под сомнение. Уверен, что мы обладаем опытной командой, в составе которой есть восемь или девять игроков национальных сборных. Было бы слишком легко списать поражение на неверный выбор состава.

Такие команды, как «Ноттингем Форест», очень трудно обыгрывать. В подобных матчах нельзя допускать тех ошибок в обороне, которые мы совершили сегодня. Что касается эпизода со вторым назначенным пенальти в наши ворота, то я его не видел. Я уже сказал рефери всё, что хотел сказать. Больше об этом говорить мне не нужно», — цитирует Венгера BBC.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Чех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснивЧех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснив
Источник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и ГризманнаИсточник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и Гризманна
Томас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрокаТомас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрока
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
СМИ: Леон Горетцка продолжит карьеру в Баварии. ФутболСМИ: Леон Горетцка продолжит карьеру в Баварии. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Стойлов полюбил Астану и весь Казахстан. ФутболСтойлов полюбил Астану и весь Казахстан. Футбол
Мохаммед Салах - лучший футболист АПЛ в декабре по версии PFAМохаммед Салах - лучший футболист АПЛ в декабре по версии PFA
Луи ван Галь: Манчестер Юнайтед ужасно обошелся со мной. ФутболЛуи ван Галь: Манчестер Юнайтед ужасно обошелся со мной. Футбол
Пер Мертезакер: Мы хотели выиграть Кубок Англии. ФутболПер Мертезакер: Мы хотели выиграть Кубок Англии. Футбол
Почеттино: Клубам сложно удерживать в своих составах топ-футболистовПочеттино: Клубам сложно удерживать в своих составах топ-футболистов
Альба: Надеюсь, Барселона сможет еще увеличить отрыв от Реала. ФутболАльба: Надеюсь, Барселона сможет еще увеличить отрыв от Реала. Футбол
Горетцка примет решение о своем будущем не позднее 31 января. ФутболГоретцка примет решение о своем будущем не позднее 31 января. Футбол
Конте: В последнее время Моуринью страдает от амнезии. ФутболКонте: В последнее время Моуринью страдает от амнезии. Футбол
Павелко: Болельщикам сборной Украины нужно запастись терпением. ФутболПавелко: Болельщикам сборной Украины нужно запастись терпением. Футбол
Агент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. ФутболАгент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости