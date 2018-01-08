Венгер: Такие команды, как Ноттингем Форест, очень трудно обыгрывать. Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал гостевое поражение от «Ноттингем Форест» (2:4) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

«Отсутствие на тренерской скамье во время матча было очень неприятным моментом. К тому же пришлось наблюдать за тем, как команда проигрывает. «Арсеналу» сегодня противостоял очень хороший соперник, который был в форме и сконцентрирован на игре.

В целом наше выступление не было достаточно хорошим. Многие футболисты, которые выходили на поле, принимали участие в матче в середине недели. Когда команда не побеждает, квалификацию её игроков всегда начинают ставить под сомнение. Уверен, что мы обладаем опытной командой, в составе которой есть восемь или девять игроков национальных сборных. Было бы слишком легко списать поражение на неверный выбор состава.

Такие команды, как «Ноттингем Форест», очень трудно обыгрывать. В подобных матчах нельзя допускать тех ошибок в обороне, которые мы совершили сегодня. Что касается эпизода со вторым назначенным пенальти в наши ворота, то я его не видел. Я уже сказал рефери всё, что хотел сказать. Больше об этом говорить мне не нужно», — цитирует Венгера BBC.