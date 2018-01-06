Леди Гага может исполнить гимн ЧМ-2018. Футбол

Американская певица Леди Гага может стать исполнительницей официального гимна чемпионата мира по футболу, который состоится будущим летом в РоSSии. Об этом сообщил марокканский продюсер Надира Хайят, более известный как RedOne. В интервью британской прессе он подтвердил, что получил согласие певицы, но окончательное решение должно принять ФИФА.

Гага уже записала песню, которая была отправлена ??на одобрение мировой федерации футбола. Даже при отрицательном ответе по поводу гимна, поклонники творчества певицы все равно смогут услышать ее песню во время чемпионата в РоSSии.

Хайят является автором многих песен Леди Гаги, а также является автором хитов Bamboo для ЧМ-2006 и We are one (Ole Ola) для ЧМ-2014.




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