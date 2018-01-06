Коутиньо переходит из Ливерпуля в Барселону за 160 миллионов евро. Футбол
В ближайшее время будет официально объявлено о переходе футболиста "Ливерпуля" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в "Барселону". Сумма трансфера составит 160 миллионов евро, информирует Telegraph.
Стороны достигли договоренности сегодня вечером. "Барселона" заплатит значительную часть всей суммы сразу, а остаток - гарантированными траншами. Бонусов не предусмотрено, "Ливерпуль" получит все 160 миллионов.
Ожидается, что Коутиньо завтра будет присутствовать на матче "Барселоны" с "Леванте", а в понедельник уже будет тренироваться с новой командой. Дебют бразильца ожидается в четверг в кубковом матче против "Сельты".
160 миллионов евро - наибольшая сумма за трансфер, которую когда-либо платил испанский клуб или получал английский. Это третий трансфер по величине вслед за Мбаппе (180 миллионов) и Неймаром (222 миллиона).
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