Коутиньо переходит из Ливерпуля в Барселону за 160 миллионов евро. Футбол

В ближайшее время будет официально объявлено о переходе футболиста "Ливерпуля" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в "Барселону". Сумма трансфера составит 160 миллионов евро, информирует Telegraph.

Стороны достигли договоренности сегодня вечером. "Барселона" заплатит значительную часть всей суммы сразу, а остаток - гарантированными траншами. Бонусов не предусмотрено, "Ливерпуль" получит все 160 миллионов.

Ожидается, что Коутиньо завтра будет присутствовать на матче "Барселоны" с "Леванте", а в понедельник уже будет тренироваться с новой командой. Дебют бразильца ожидается в четверг в кубковом матче против "Сельты".

160 миллионов евро - наибольшая сумма за трансфер, которую когда-либо платил испанский клуб или получал английский. Это третий трансфер по величине вслед за Мбаппе (180 миллионов) и Неймаром (222 миллиона).