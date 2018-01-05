Команда года от Александра Глеба. Футбол

Бывший полузащитник "Штутгарта", "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб взял в Команду года-2017 сразу четырех представителей "примеры", оставив за ее бортом Криштиану Роналду.

Вратарь: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед" и сборная Испании)

Буффон и Нойер мне тоже нравятся, хотя последний большую часть года был травмирован. И все-таки в 2017-м лучше всех среди вратарей, на мой взгляд, проявил себя Де Хеа. Порой он творил в воротах что-то невероятное.

Защитник: Дани Алвес ("Ювентус"/"ПСЖ" и сборная Бразилии)

Сильный, агрессивный, немного наглый футболист - все это ему здорово помогает. Дани очень здорово видит поле, на протяжении всего матча успевает и в обороне, и в атаке. По техническим данным это скорее даже полузащитник.

Защитник: Йосуа Киммих ("Бавария" и сборная Германии)

Считаю, что это лучший защитник Европы на данный момент. Агрессивный, быстрый, здорово подключается в атаку, забивает красивые голы. Стабильный игрок сборной Германии.

Защитник: Серхио Рамос ("Реал" и сборная Испании)

Здесь долго объяснять не надо - отличный защитник. Прекрасно читает игру, владеет длинной и короткой передачей. Невероятно здорово играет головой, что не раз помогало "Реалу", в том числе в выигрыше двух подряд Кубков европейских чемпионов.

Защитник: Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан" и сборная Италии)

Несмотря на неудачу сборной Италии и то, что сейчас не слишком ладятся дела у "Милана", Бонуччи остается одним из лучших центральных защитников мира. Это знак качества, типичный представитель итальянской школы защитников, который к тому же обладает отличным первым пасом и здорово начинает атаки.

Полузащитник: Эден Азар ("Челси" и сборная Бельгии)

Бельгиец - изюминка на торте "Челси", самый креативный футболист в команде, а может, и во всей английской премьер-лиге. За счет индивидуальных действий может быстро создать преимущество для своей команды.

Полузащитник: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити" и сборная Бельгии)

Человек, который может играть на любой позиции, кроме, наверное, вратарской. Обладает всеми качествами, которые только можно представить, и все у него получается хорошо. Это легкий выбор.

Полузащитник: Марко Асенсио ("Реал" и сборная Испании)

Очень талантливый и техничный молодой футболист. Еще не до конца раскрылся, но уже показывает красивый и зрелый футбол. Он мне очень нравится.

Полузащитник: Андрес Иниеста ("Барселона" и сборная Испании)

Иниеста есть Иниеста, даже сложно про него сказать что-то конкретно. Гениальный футболист, который здорово работает с мячом. Практически как я (смеется).

Нападающий: Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины)

Здесь, наверное, лучше объяснить, почему не Криштиану. Конечно, Роналду - красавец, свой "Золотой мяч" заслужил: выиграл Лигу чемпионов и еще много трофеев. Но как футболист для меня в любом случае на первом месте безоговорочно Месси.

Нападающий: Неймар ("Барселона"/"Пари Сен-Жермен" и сборная Бразилии)

А в одну команду с Месси, даже символическую, лучше всего подходит Неймар. Они с Лео здорово друг друга понимают. Сейчас Неймар во Франции, и уже там становится лидером и подтверждает свой статус звезды мирового уровня.