Состав сборной Украины на спринтерскую гонку в Оберхофе
В четверг, 4 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины, которые будут соревноваться на спринтерской дистанции.
В стартовый лист заявлены шесть украинок. Восьмой номер получила Вита Семеренко. Ее сестра Валя уйдет на дистанцию 17-й. В первой группе нашлось место для Анастасии Меркушиной (27). Далее проследуют Юлия Джима (33), Елена Пидгрушная (36) и Ирина Варвинец (55).
Спринтерская гонка в Оберхофе начнется в 13:30 (время - киевское).
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04.01.2018 00:35