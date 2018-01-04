Состав сборной Украины на спринтерскую гонку в Оберхофе

В четверг, 4 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины, которые будут соревноваться на спринтерской дистанции.

В стартовый лист заявлены шесть украинок. Восьмой номер получила Вита Семеренко. Ее сестра Валя уйдет на дистанцию 17-й. В первой группе нашлось место для Анастасии Меркушиной (27). Далее проследуют Юлия Джима (33), Елена Пидгрушная (36) и Ирина Варвинец (55).

Спринтерская гонка в Оберхофе начнется в 13:30 (время - киевское).