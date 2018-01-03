Селезнев: Хотел бы поиграть под руководством Моуринью. Футбол

Бывший нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнёв перечислил представителей тренерского цеха, которые вызывают наибольшее уважение.

"Я безумно много взял от Мирчи Луческу. Благодарен ему. Хотел бы поиграть под руководством Жозе Моуринью. Гений. Разговаривал на этот счёт с Генрихом Мхитаряном. Да, Моуринью - гений футбола", - признался Селезнёв в интервью FootballHub.

Кроме того, 32-летний форвард рассказал о том, как проводит свободное время: "Спать, телевизор. Я когда старее становлюсь, меня из дома уже не выгонишь. А сейчас Counter-Strike, World of Tanks. Раньше я приезжал в сборную, когда еще Андрей Николаевич игроком был, Андрей Воронин. Если бы они узнали, что ты в комнате закрылся, чтобы в Counter-Strike или PlayStation играть, то тебя бы больше не вызвали. Или ты сам не захотел бы ехать".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Максим Фещук: Может, в Украине уже забыли обо мне? ФутболМаксим Фещук: Может, в Украине уже забыли обо мне? Футбол
Ювентус отказался от 79 миллионов и МхитарянаЮвентус отказался от 79 миллионов и Мхитаряна
99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
Дибалу усадили на скамейку запасных из-за переговоров с ПСЖ. ФутболДибалу усадили на скамейку запасных из-за переговоров с ПСЖ. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Зимой Милан рассчитывает на усиление в лице Конти. ФутболЗимой Милан рассчитывает на усиление в лице Конти. Футбол
Агент: МЮ не планирует продавать Дармиана. ФутболАгент: МЮ не планирует продавать Дармиана. Футбол
Гасперини: Кубковая победа в Неаполе - фантастическое достижение. ФутболГасперини: Кубковая победа в Неаполе - фантастическое достижение. Футбол
Кристал Пэлас потерял двух игроков до конца сезона. ФутболКристал Пэлас потерял двух игроков до конца сезона. Футбол
Конте: Встреча с Арсеналом - одна из самых важных в чемпионате. ФутболКонте: Встреча с Арсеналом - одна из самых важных в чемпионате. Футбол
Кравца сватают в Коньяспор. ФутболКравца сватают в Коньяспор. Футбол
ПСЖ рассчитывает продать форварда, опасаясь санкций. ФутболПСЖ рассчитывает продать форварда, опасаясь санкций. Футбол
Салах - лучший арабский футболист 2017 годаСалах - лучший арабский футболист 2017 года
Клопп: Смогли переломить ход встречи. ФутболКлопп: Смогли переломить ход встречи. Футбол
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
Последние новости
Подгружаем последние новости