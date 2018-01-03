Селезнев: Хотел бы поиграть под руководством Моуринью. Футбол

Бывший нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнёв перечислил представителей тренерского цеха, которые вызывают наибольшее уважение.

"Я безумно много взял от Мирчи Луческу. Благодарен ему. Хотел бы поиграть под руководством Жозе Моуринью. Гений. Разговаривал на этот счёт с Генрихом Мхитаряном. Да, Моуринью - гений футбола", - признался Селезнёв в интервью FootballHub.

Кроме того, 32-летний форвард рассказал о том, как проводит свободное время: "Спать, телевизор. Я когда старее становлюсь, меня из дома уже не выгонишь. А сейчас Counter-Strike, World of Tanks. Раньше я приезжал в сборную, когда еще Андрей Николаевич игроком был, Андрей Воронин. Если бы они узнали, что ты в комнате закрылся, чтобы в Counter-Strike или PlayStation играть, то тебя бы больше не вызвали. Или ты сам не захотел бы ехать".