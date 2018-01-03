Кравца сватают в Коньяспор. Футбол
Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артём Кравец рассматривает предложения из Турции. Недавно сообщалось о том, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересован "Гезтепе", а теперь в борьбу за форварда включился и "Коньяспор".
Отмечается, что один из аутсайдеров турецкой Суперлиги (16 строчка в турнирной таблице) уже начал переговоры с "Динамо".
Кравец сейчас проигрывает конкуренцию Мбокани и Мораесу, выходя на поле преимущественно со скамейки запасных. Правда, и в таких условиях Артём забил 5 голов и оформил 2 результативные передачи в 15 матчах текущего сезона во всех турнирах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
03.01.2018 11:30