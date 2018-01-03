Кравца сватают в Коньяспор. Футбол

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артём Кравец рассматривает предложения из Турции. Недавно сообщалось о том, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересован "Гезтепе", а теперь в борьбу за форварда включился и "Коньяспор".

Отмечается, что один из аутсайдеров турецкой Суперлиги (16 строчка в турнирной таблице) уже начал переговоры с "Динамо".

Кравец сейчас проигрывает конкуренцию Мбокани и Мораесу, выходя на поле преимущественно со скамейки запасных. Правда, и в таких условиях Артём забил 5 голов и оформил 2 результативные передачи в 15 матчах текущего сезона во всех турнирах.




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