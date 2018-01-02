Биатлон: Календарь и результаты Кубка мира-2017/18
26 ноября в шведском Эстерсунде стартовал очередной сезон Кубка мира по биатлону. В этот раз запланированы девять этапов. Кроме того, в зачет Кубка мира пойдут так же выступления спортсменов на Олимпийских играх, которые пройдут с 10 по 23 февраля в корейском Пхёнчхане.
По сравнению с прошлым сезоном Украина осталась на прежних позициях: квота мужчин составляет пять мест, женщины получили шесть мест.
Биатлон. Календарь Кубка мира. Сезон 2017/18
Первый этап. Эстерсунд (Швеция)
26 ноября, 15:15 - одиночная смешанная эстафета
26 ноября, 18:10 - смешанная эстафета
29 ноября, 18:15 - индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
30 ноября, 18:15 - индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
1 декабря, 18:45 - спринт, 7,5 км. Женщины
2 декабря, 15:45 - спринт, 10 км. Мужчины
3 декабря, 14:15 - гонка преследования, 10 км. Женщины
3 декабря, 16:15 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
Второй этап. Хохфильцен (Австрия)
8 декабря, 12:30 – спринт, 10 км. Мужчины
8 декабря, 15:15 – спринт, 7,5. Женщины
9 декабря, 13:15 – гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
9 декабря, 15:45 – гонка преследования, 10 км. Женщины
10 декабря, 12:30 – эстафета 4х7,5 км. Мужчины
10 декабря, 15:10 – эстафета 4х6 км. Женщины
Третий этап. Анси (Франция)
14 декабря, 15:15 - спринт, 7,5 км. Женщины
15 декабря, 15:15 – спринт, 10 км. Мужчины
16 декабря, 12:45 – гонка преследования, 10 км. Женщины
16 декабря, 15:45 – гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
17 декабря, 12:45 – масс-старт, 12,5 км. Женщины
17 декабря, 15:30 – масс-старт, 15 км. Мужчины
Четвертый этап. Оберхоф (Германия)
4 января, 13:30 - спринт, 7,5 км. Женщины
5 января, 15:15 - спринт, 10 км. Мужчины
6 января, 13:15 - гонка преследования, 10 км. Женщины
6 января, 16:00 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
7 января, 12:30 - эстафета 4х6 км. Женщины
7 января, 15:30 - эстафета 4х7,5 км. Мужчины
Пятый этап. Рупольдинг (Германия)
10 января, 15:20 – индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
11 января, 15:20 – индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
12 января, 15:30 – эстафета 4х7,5. Мужчины
13 января, 15:30 – эстафета 4х6 км. Женщины
14 января, 13:15 – масс-старт, 15 км. Мужчины
14 января, 15:40 – масс-старт, 12,5 км. Женщины
Шестой этап. Антхольц (Италия)
18 января, 15:15 - спринт, 7,5 км. Женщины
19 января, 15:15 - спринт, 10 км. Мужчины
20 января, 14:15 – гонка преследования, 10 км. Женщины
20 января, 16:00 – гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
21 января, 13:30 – масс-старт, 12,5 км. Женщины
21 января, 15:45 – масс-старт, 15 км. Мужчины
Олимпийские игры. Пхёнчхан (Южная Корея)
10 февраля, 13:15 - спринт, 7,5 км. Женщины
11 февраля, 13:15 - спринт, 10 км. Мужчины
12 февраля, 12:10 - гонка преследования, 10 км. Женщины
12 февраля, 14:00 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
14 февраля, 13:05 - индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
15 февраля, 13:00 - индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
17 февраля, 13:15 - масс-старт, 12,5 км. Женщины
18 февраля, 13:15 - масс-старт, 15 км. Мужчины
20 февраля, 13:15 - смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км
22 февраля, 13:15 - эстафета 4х6 км. Женщины
23 февраля, 13:15 - эстафета 4х7,5 км. Мужчины
Седьмой этап. Контиолахти (Финляндия)
8 марта, 18:45 - спринт, 10 км. Мужчины
9 марта, 18:45 - спринт, 7,5 км. Женщины
10 марта, 14:40 - Одиночная смешанная эстафета
10 марта, 17:45 - смешанная эстафета
11 марта, 14:40 - масс-старт, 15 км. Мужчины
11 марта, 17:00 - масс-старт, 12,5 км. Женщины
Восьмой этап. Осло (Норвегия)
15 марта, 13:00 - спринт, 7,5 км. Женщины
15 марта, 15:45 - спринт, 10 км. Мужчины
17 марта, 13:30 - эстафета 4х6 км. Женщины
17 марта, 15:45 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
18 марта, 13:00 - гонка преследования, 10 км. Женщины
18 марта, 15:45 - эстафета 4х7,5. Мужчины
Девятый этап. Тюмень (РоSSия)
22 марта, 15:45 - спринт, 10 км. Мужчины
23 марта, 15:45 - спринт, 7,5 км. Женщины
24 марта, 14:00 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
24 марта, 16:00 - гонка преследования, 10 км. Женщины
25 марта, 15:00 - масс-старт, 15 км. Мужчины
25 марта, 17:00 - масс-старт, 12,5 км. Женщины
Время - киевское
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