Биатлон: Календарь и результаты Кубка мира-2017/18

26 ноября в шведском Эстерсунде стартовал очередной сезон Кубка мира по биатлону. В этот раз запланированы девять этапов. Кроме того, в зачет Кубка мира пойдут так же выступления спортсменов на Олимпийских играх, которые пройдут с 10 по 23 февраля в корейском Пхёнчхане.

По сравнению с прошлым сезоном Украина осталась на прежних позициях: квота мужчин составляет пять мест, женщины получили шесть мест.

Биатлон. Календарь Кубка мира. Сезон 2017/18

Первый этап. Эстерсунд (Швеция)

26 ноября, 15:15 - одиночная смешанная эстафета

26 ноября, 18:10 - смешанная эстафета

29 ноября, 18:15 - индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

30 ноября, 18:15 - индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1 декабря, 18:45 - спринт, 7,5 км. Женщины

2 декабря, 15:45 - спринт, 10 км. Мужчины

3 декабря, 14:15 - гонка преследования, 10 км. Женщины

3 декабря, 16:15 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

Второй этап. Хохфильцен (Австрия)

8 декабря, 12:30 – спринт, 10 км. Мужчины

8 декабря, 15:15 – спринт, 7,5. Женщины

9 декабря, 13:15 – гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

9 декабря, 15:45 – гонка преследования, 10 км. Женщины

10 декабря, 12:30 – эстафета 4х7,5 км. Мужчины

10 декабря, 15:10 – эстафета 4х6 км. Женщины

Третий этап. Анси (Франция)

14 декабря, 15:15 - спринт, 7,5 км. Женщины

15 декабря, 15:15 – спринт, 10 км. Мужчины

16 декабря, 12:45 – гонка преследования, 10 км. Женщины

16 декабря, 15:45 – гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

17 декабря, 12:45 – масс-старт, 12,5 км. Женщины

17 декабря, 15:30 – масс-старт, 15 км. Мужчины

Четвертый этап. Оберхоф (Германия)

4 января, 13:30 - спринт, 7,5 км. Женщины

5 января, 15:15 - спринт, 10 км. Мужчины

6 января, 13:15 - гонка преследования, 10 км. Женщины

6 января, 16:00 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

7 января, 12:30 - эстафета 4х6 км. Женщины

7 января, 15:30 - эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Пятый этап. Рупольдинг (Германия)

10 января, 15:20 – индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

11 января, 15:20 – индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

12 января, 15:30 – эстафета 4х7,5. Мужчины

13 января, 15:30 – эстафета 4х6 км. Женщины

14 января, 13:15 – масс-старт, 15 км. Мужчины

14 января, 15:40 – масс-старт, 12,5 км. Женщины

Шестой этап. Антхольц (Италия)

18 января, 15:15 - спринт, 7,5 км. Женщины

19 января, 15:15 - спринт, 10 км. Мужчины

20 января, 14:15 – гонка преследования, 10 км. Женщины

20 января, 16:00 – гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

21 января, 13:30 – масс-старт, 12,5 км. Женщины

21 января, 15:45 – масс-старт, 15 км. Мужчины

Олимпийские игры. Пхёнчхан (Южная Корея)

10 февраля, 13:15 - спринт, 7,5 км. Женщины

11 февраля, 13:15 - спринт, 10 км. Мужчины

12 февраля, 12:10 - гонка преследования, 10 км. Женщины

12 февраля, 14:00 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

14 февраля, 13:05 - индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

15 февраля, 13:00 - индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

17 февраля, 13:15 - масс-старт, 12,5 км. Женщины

18 февраля, 13:15 - масс-старт, 15 км. Мужчины

20 февраля, 13:15 - смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км

22 февраля, 13:15 - эстафета 4х6 км. Женщины

23 февраля, 13:15 - эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Седьмой этап. Контиолахти (Финляндия)

8 марта, 18:45 - спринт, 10 км. Мужчины

9 марта, 18:45 - спринт, 7,5 км. Женщины

10 марта, 14:40 - Одиночная смешанная эстафета

10 марта, 17:45 - смешанная эстафета

11 марта, 14:40 - масс-старт, 15 км. Мужчины

11 марта, 17:00 - масс-старт, 12,5 км. Женщины

Восьмой этап. Осло (Норвегия)

15 марта, 13:00 - спринт, 7,5 км. Женщины

15 марта, 15:45 - спринт, 10 км. Мужчины

17 марта, 13:30 - эстафета 4х6 км. Женщины

17 марта, 15:45 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

18 марта, 13:00 - гонка преследования, 10 км. Женщины

18 марта, 15:45 - эстафета 4х7,5. Мужчины

Девятый этап. Тюмень (РоSSия)

22 марта, 15:45 - спринт, 10 км. Мужчины

23 марта, 15:45 - спринт, 7,5 км. Женщины

24 марта, 14:00 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

24 марта, 16:00 - гонка преследования, 10 км. Женщины

25 марта, 15:00 - масс-старт, 15 км. Мужчины

25 марта, 17:00 - масс-старт, 12,5 км. Женщины

Время - киевское