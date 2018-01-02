Биатлон: Календарь и результаты Кубка мира-2017/18

26 ноября в шведском Эстерсунде стартовал очередной сезон Кубка мира по биатлону. В этот раз запланированы девять этапов. Кроме того, в зачет Кубка мира пойдут так же выступления спортсменов на Олимпийских играх, которые пройдут с 10 по 23 февраля в корейском Пхёнчхане.

По сравнению с прошлым сезоном Украина осталась на прежних позициях: квота мужчин составляет пять мест, женщины получили шесть мест.

Биатлон. Календарь Кубка мира. Сезон 2017/18

Первый этап. Эстерсунд (Швеция)
26 ноября, 15:15 - одиночная смешанная эстафета
26 ноября, 18:10 - смешанная эстафета
29 ноября, 18:15 - индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
30 ноября, 18:15 - индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
1 декабря, 18:45 - спринт, 7,5 км. Женщины
2 декабря, 15:45 - спринт, 10 км. Мужчины
3 декабря, 14:15 - гонка преследования, 10 км. Женщины
3 декабря, 16:15 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

Второй этап. Хохфильцен (Австрия)
8 декабря, 12:30 – спринт, 10 км. Мужчины
8 декабря, 15:15 – спринт, 7,5. Женщины
9 декабря, 13:15 – гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
9 декабря, 15:45 – гонка преследования, 10 км. Женщины
10 декабря, 12:30 – эстафета 4х7,5 км. Мужчины
10 декабря, 15:10 – эстафета 4х6 км. Женщины

Третий этап. Анси (Франция)
14 декабря, 15:15 - спринт, 7,5 км. Женщины
15 декабря, 15:15 – спринт, 10 км. Мужчины
16 декабря, 12:45 – гонка преследования, 10 км. Женщины
16 декабря, 15:45 – гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
17 декабря, 12:45 – масс-старт, 12,5 км. Женщины
17 декабря, 15:30 – масс-старт, 15 км. Мужчины

Четвертый этап. Оберхоф (Германия)
4 января, 13:30 - спринт, 7,5 км. Женщины
5 января, 15:15 - спринт, 10 км. Мужчины
6 января, 13:15 - гонка преследования, 10 км. Женщины
6 января, 16:00 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
7 января, 12:30 - эстафета 4х6 км. Женщины
7 января, 15:30 - эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Пятый этап. Рупольдинг (Германия)
10 января, 15:20 – индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
11 января, 15:20 – индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
12 января, 15:30 – эстафета 4х7,5. Мужчины
13 января, 15:30 – эстафета 4х6 км. Женщины
14 января, 13:15 – масс-старт, 15 км. Мужчины
14 января, 15:40 – масс-старт, 12,5 км. Женщины

Шестой этап. Антхольц (Италия)
18 января, 15:15 - спринт, 7,5 км. Женщины
19 января, 15:15 - спринт, 10 км. Мужчины
20 января, 14:15 – гонка преследования, 10 км. Женщины
20 января, 16:00 – гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
21 января, 13:30 – масс-старт, 12,5 км. Женщины
21 января, 15:45 – масс-старт, 15 км. Мужчины

Олимпийские игры. Пхёнчхан (Южная Корея)
10 февраля, 13:15 - спринт, 7,5 км. Женщины
11 февраля, 13:15 - спринт, 10 км. Мужчины
12 февраля, 12:10 - гонка преследования, 10 км. Женщины
12 февраля, 14:00 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
14 февраля, 13:05 - индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
15 февраля, 13:00 - индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
17 февраля, 13:15 - масс-старт, 12,5 км. Женщины
18 февраля, 13:15 - масс-старт, 15 км. Мужчины
20 февраля, 13:15 - смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км
22 февраля, 13:15 - эстафета 4х6 км. Женщины
23 февраля, 13:15 - эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Седьмой этап. Контиолахти (Финляндия)
8 марта, 18:45 - спринт, 10 км. Мужчины
9 марта, 18:45 - спринт, 7,5 км. Женщины
10 марта, 14:40 - Одиночная смешанная эстафета
10 марта, 17:45 - смешанная эстафета
11 марта, 14:40 - масс-старт, 15 км. Мужчины
11 марта, 17:00 - масс-старт, 12,5 км. Женщины

Восьмой этап. Осло (Норвегия)
15 марта, 13:00 - спринт, 7,5 км. Женщины
15 марта, 15:45 - спринт, 10 км. Мужчины
17 марта, 13:30 - эстафета 4х6 км. Женщины
17 марта, 15:45 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
18 марта, 13:00 - гонка преследования, 10 км. Женщины
18 марта, 15:45 - эстафета 4х7,5. Мужчины

Девятый этап. Тюмень (РоSSия)
22 марта, 15:45 - спринт, 10 км. Мужчины
23 марта, 15:45 - спринт, 7,5 км. Женщины
24 марта, 14:00 - гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
24 марта, 16:00 - гонка преследования, 10 км. Женщины
25 марта, 15:00 - масс-старт, 15 км. Мужчины
25 марта, 17:00 - масс-старт, 12,5 км. Женщины

Время - киевское


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ювентус отказался от 79 миллионов и МхитарянаЮвентус отказался от 79 миллионов и Мхитаряна
Максим Фещук: Может, в Украине уже забыли обо мне? ФутболМаксим Фещук: Может, в Украине уже забыли обо мне? Футбол
99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
Павелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. ФутболПавелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: результаты матчей 2 январяНБА: результаты матчей 2 января
НБА: результаты матчей 30 декабряНБА: результаты матчей 30 декабря
Результаты команд УХЛ в текущем сезонеРезультаты команд УХЛ в текущем сезоне
НБА: результаты матчей 29 декабряНБА: результаты матчей 29 декабря
Биатлон на стадионе Шальке: 3500 кубов снега, 1350 елок и 40 тысяч зрителей. ФутболБиатлон на стадионе Шальке: 3500 кубов снега, 1350 елок и 40 тысяч зрителей. Футбол
Определено место проведения финала Кубка УкраиныОпределено место проведения финала Кубка Украины
Днепр примет финал кубка Украины по футболуДнепр примет финал кубка Украины по футболу
На проведение финала Кубка Украины-17/18 претендуют пять городовНа проведение финала Кубка Украины-17/18 претендуют пять городов
НБА: результаты матчей 27 декабряНБА: результаты матчей 27 декабря
Мариуполь может принять финал Кубка Украины. ФутболМариуполь может принять финал Кубка Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости