Салах - лучший арабский футболист 2017 года

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах был признан лучшим арабским футболистом минувшего года. 25-летний хавбек занял первое место в опросе, в котором приняли участие около 100 спортивных журналистов из арабских стран.

На символическом пьедестале также оказались два сирийских форварда, выступающих в Саудовской Аравии. Это Омар Хрибин из "Аль-Хиляль" и Умар Ас-Сума из "Аль-Ахли".

Напомним, прошлым летом Салах перебрался из "Ромы" в "Ливерпуль". В футболке "мерсисайдцев" сумел наколотить 23 мяча во всех турнирах. Кроме того, хавбек помог сборной Египта выйти на чемпионат мира-2018.




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