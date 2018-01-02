НХЛ: Рейнджерс переиграли Сэйбрз в матче Зимней Классики

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-01-02.

"Баффало" - "Рейнджерс" - 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)



Джей-Ти Миллер, реализовав численное преимущество на 3-й минуте овертайма, принес победу "Рейнджерс" над "Баффало" в матче "Зимней Классики" на открытом воздухе.

"Это какой-то невероятный момент в жизни, - рассказал после матча Миллер. - За игрой следили моя семья, друзья. Забить решающий гол перед 40 тысячами зрителей на стадионе Сити-Филд" - это то, о чем можно только мечтать".

Пол Кэри открыл счет в матче, а Михаэль Грабнер удвоил преимущество "Рейнджерс" в первом периоде, однако Сэм Райнхарт и Расмус Ристолайнен впоследствии смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм. Тем не менее голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист смог сделать 31 сэйв за матч и помочь своей команде победить.