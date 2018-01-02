НХЛ: Рейнджерс переиграли Сэйбрз в матче Зимней Классики

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-01-02.

"Баффало" - "Рейнджерс" - 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Джей-Ти Миллер, реализовав численное преимущество на 3-й минуте овертайма, принес победу "Рейнджерс" над "Баффало" в матче "Зимней Классики" на открытом воздухе.

"Это какой-то невероятный момент в жизни, - рассказал после матча Миллер. - За игрой следили моя семья, друзья. Забить решающий гол перед 40 тысячами зрителей на стадионе Сити-Филд" - это то, о чем можно только мечтать".

Пол Кэри открыл счет в матче, а Михаэль Грабнер удвоил преимущество "Рейнджерс" в первом периоде, однако Сэм Райнхарт и Расмус Ристолайнен впоследствии смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм. Тем не менее голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист смог сделать 31 сэйв за матч и помочь своей команде победить.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Максим Фещук: Может, в Украине уже забыли обо мне? ФутболМаксим Фещук: Может, в Украине уже забыли обо мне? Футбол
Ювентус отказался от 79 миллионов и МхитарянаЮвентус отказался от 79 миллионов и Мхитаряна
99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
Павелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. ФутболПавелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: результаты матчей 2 январяНБА: результаты матчей 2 января
Свитолина победила Карлу-Суарес Наварро в первом матче нового сезонаСвитолина победила Карлу-Суарес Наварро в первом матче нового сезона
Цуренко обыграла Барти в первом матче на турнире в БрисбенеЦуренко обыграла Барти в первом матче на турнире в Брисбене
Остапенко победила Серену Уильямс в первом матче после ее возвращенияОстапенко победила Серену Уильямс в первом матче после ее возвращения
Серена Уильямс проиграла Елене Остапенко в первом матче за 11 месяцевСерена Уильямс проиграла Елене Остапенко в первом матче за 11 месяцев
НБА: результаты матчей 30 декабряНБА: результаты матчей 30 декабря
НБА: результаты матчей 29 декабряНБА: результаты матчей 29 декабря
Мурзин: Во время домашних матчей сборной Украины чувствовалась атмосфера праздникаМурзин: Во время домашних матчей сборной Украины чувствовалась атмосфера праздника
НБА: результаты матчей 27 декабряНБА: результаты матчей 27 декабря
НБА: результаты матчей 26 декабряНБА: результаты матчей 26 декабря
Последние новости
Подгружаем последние новости