Боруссия хочет продлить контракт с Ройсом. Футбол

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что руководство немецкого клуба стремится продлить контракт с нападающим Марко Ройсом.

«Марко – один из нас. И я хотел бы видеть его в «Боруссии» и дальше.

Вполне понятно, что он хочет как можно скорее выйти на поле после восстановления от травмы. У него достаточно времени для того, чтобы приобрести соответствующие кондиции», — приводит слова Цорка Die Welt.

Напомним, что Ройс получил тяжёлую травму в мае 2017 года в финальном матче Кубка Германии - у него был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. В середине декабря Марко впервые после травмы провёл тренировку с мячом. Ожидается, что в начале января футболист сможет снова тренироваться с командой и в последней трети сезона выйдет на поле.


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