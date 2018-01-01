Лестер зарегистрировал Силву спустя 4 месяца после трансфера. Футбол

По информации Sky Sports, «Лестер» завершил регистрацию полузащитника Адриена Силвы, договорённость о переходе которого из лиссабонского «Спортинга» была достигнута ещё летом.

Напомним, что «лисы» приобрели 28-летнего хавбека за 22 миллиона фунтов в последний день летнего трансферного окна, но опоздали на 14 секунд с регистрацией футболиста. Международная федерация футбола из-за небольшого опоздания отказалась принять необходимые документы для оформления перехода. Позже «Лестер» подавал апелляцию, но получил отказ. Как только открылось январское трансферное окно, клуб представил все необходимые документы для регистрации игрока.

По правилам FA Адриен Силва не сможет сыграть за «Лестер» в тот день, когда был зарегистрирован, поэтому он пропустит ближайший поединок своей команды с «Хаддерсфилдом». Ожидается, что португалец дебютирует за новую команду в матче Кубка Англии с «Флитвуд Таун» 6 января.