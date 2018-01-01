Sport24.gr: Шахтер сэкономит на переходе Азеведо в ПАОК почти миллион евро. Футбол

Защитник "Шахтера" Марсио Азеведо переходит в ПАОК. Об этом информирует греческое издание Sport24.gr. Судьба трансфера была решена на встрече руководства клуба, где присутствовали президент Иван Саввиди, тренер Разван Луческу и директор Любош Михел.

Азеведо находится в Салониках еще с прошлого года. Ожидается, что футболист проведет в ПАОКе ближайшие полгода на правах аренды, а летом стороны договорятся о полноценном переходе.

ПАОК возьмет на себя 50% зарплаты Азеведо, который зарабатывает 1,5 миллиона евро в год. Кроме того, "Шахтер" за полугодовую аренду получит 400 тысяч евро.


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