Сидорчук: Блохин дал мне дорогу в Динамо и поверил в меня

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук в эфире программы «Вацко Light» рассказал о работе под руководством Олега Блохина.

«Начиная с первых сборов с Блохиным, то я заболел, то температура, то еще что-то. Поэтому сборы прошли смазано. В конце мы провели матч, не помню уже с кем, я играл в центре с Велозу и Кранчаром. Больше им подыгрывал и старался ничего не выдумывать. Игра сама по себе получилась неплохой.

Потом Блохин вызвал меня, мы поговорили. Он сказал, что я остаюсь в расположении команды, но чтобы я не рассчитывал на большое количество игрового времени, потому что конкуренция очень серьезная. Для меня тогда было важно остаться и зарекомендовать себя в «Динамо». Думаю, в будущем это сыграло свою роль.

Могу сказать ему только огромное спасибо. После работы с Блохиным у меня остались только положительные качества. Это человек, который дал мне дорогу в «Динамо» и поверил в меня», - сказал Сидорчук

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