Норвежец Карлсен стал чемпионом мира по шахматному блицу

Сильнейший шахматист планеты Магнус Карлсен из Норвегии смог выиграть чемпионат мира по блицу (молниеносным шахматам), который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вчерашний игровой день норвежцу не удался, но сегодня он продемонстрировал ураганный темп и победил за тур до финиша. Таким образом, Карлсен сейчас является чемпионом мира сразу в двух дисциплинах - в блице и классических шахматах.

Кроме того, на пьедестал почета поднялись экс-украинец Сергей Карякин, который сейчас представляет РоSSию (в прошлом году именно он выиграл первенство по блицу), а также индиец Виши Ананд (два дня назад он стал сильнейшим в турнире по быстрым шахматам). Лучший результат у шахматистов Украины - девятое место харьковчанина Антона Коробова.

Как известно, украинка Анна Музычук в виде протеста отказалась ехать в Саудовскую Аравию и не смогла защитить свой чемпионский титул по блицу. В результате первое место оказалось за грузинкой Наной Дзагнидзе. Неплохо выступили украинские шахматистки Анна Ушенина и Наталья Жукова (11-е и 12-е места).