Пост украинской шахматистки Анны Музычук в Facebook стал самым популярным в году

Пост украинской шахматистки Анны Музычук в Facebook стал самым популярным в году

Пост чемпионки мира по быстрым шахматам и блицу Анны Музычук стал самым популярным среди украинского сегмента социальной сети Facebook.

Об этом сообщает Сегодня.

За неделю запись спортсменки собрала более 130 тысячи лайков, 60 тысяч репостов, а также 17 тысяч комментариев.

В своей записи Музычук объяснила почему не поедет на чемпионат мира в Саудовскую Аравию защищать свои чемпионские звания.

"Я решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом.

Я готова бороться за свои принципы и пропустить мероприятие, которое могло бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых.

Это все раздражает, но больше всего – что никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять свое мнение", – написала Музычук.

Напомним, что в конце 2016 года Анна Музычук сначала стала чемпионкой мира по быстрым шахматам, обеспечив себе титул за тур до завершения турнира. А затем Аня выиграла "золото" чемпионата мира по блицу.

А уже в марте этого года Музычук дошла до финала чемпионата мира по классическим шахматам. В упорном поединке лишь на тай-брейке Анна уступила мировую корону китаянке Тань Чжунъи. Чемпионат проходил в Иране и шахматистки все время играли в платках, что было для них крайне неудобно.




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