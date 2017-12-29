Динамо рассчитывает на возвращение Ротаня. Футбол

Один из ветеранов украинского футбола Руслан Ротань, который провёл первую часть сезона в пражской "Спарте", может вернуться на родину. Об этом у себя в Twitter сообщил известный спортивный журналист Игорь Бурбас.

- "Динамо" в ближайшие дни может пополниться двумя сборниками. Один из них - Руслан Ротань - призван помочь в решении задач на вторую половину сезона. Киевляне всерьез рассматривают вариант такого камбэка. Теперь - слово за "Славией", - утверждает Бурбас.

Отметим, что контракт опытного хавбека с чехами рассчитан до лета 2018-го, однако в клубе намерены провести омоложение состава. Кроме того, недавно агент игрока Вячеслав Заховайло опубликовал совместное фото с наставником "бело-синих" Александром Хацкевичем. Снимок был сделан в Майами, где белорусский специалист проводит свой отпуск.

Напомним, Ротань выступал за "Динамо" с 2005 по 2008 гг., однако так и не стал ключевым исполнителем столичного коллектива.