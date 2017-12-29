Павлов: Очень жаль, что недальновидные руководители не дают тренерам спокойно работать. Футбол

Президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов эксклюзивно для terrikon.com прокомментировал ситуацию с Юрием Виртом и "Вересом":

- Интересные вещи происходят в последнее время в украинском футболе. Пример "Мариуполя" при Севидове. Команда играет и показывает хороший результат, но тренера меняют. И мы до конца не знаем, что происходит. Второй пример - "Верес". Та же ситуация: успешные результаты, хорошая игра. Насколько я слышал из интервью ребят, хорошая атмосфера в команде. Но почему-то, принимается вот такое решение. Это говорит о недальновидности работы руководителей футбольных клубов, которые не дают тренерам возможности спокойно работать.

- В Украине сейчас огромное количество тренеров, которые хотят работать, но их никто не приглашает. В то время, как сейчас, по некоторой информации, "Верес" приглашает малоизвестных белорусов...

- Я вам даже больше скажу: тренеры не только хотят работать, но и могут. Многие тренеры доказали свою профессиональную пригодность в работе с командами. А по поводу того, что мы начали смотреть в сторону Беларуси... Я где-то 1 октября был на Дне Рождения Анатолия Байдачного, моего друга. Сами белорусы, которые были на Дне Рождения, обсуждали эту тему. Ведь всю жизнь белорусы учились у украинцев и таких тренеров, как Лобановский. Многие тренеры, находясь в Украине, немало взяли для себя от него. Я всегда подчеркивал в своих интервью: я не работал с Лобановским, но тоже очень много взял у него. Из общения, из соперничества. А то, что сейчас происходит, мне тоже непонятно, обидно и очень неприятно.

Мне кажется, что руководители, приглашая тренеров из Беларуси, думают скрыть какие-то свои недостатки. Потому что украинские тренеры хорошо знают наших руководителей. Может поэтому они делают выбор в пользу не местных специалистов? Тем более, что сейчас идет борьба с договорными играми... Хотя я бы их так не назвал. Если раньше они преследовали характер помощи друг другу, хоть и не красиво об этом говорить, то сейчас играют две команды, преследуя свои личные интересы. Одни хотят проиграть и заработать, другие - выиграть и заработать. Видимо, такие моменты и толкают руководителей клубов на принятие таких непопулярных решений в отношении тренеров нашей страны.

- В ситуации с Виртом, кстати, тоже вроде бы фигурируют подобные суждения. Что вам известно об этом, насколько это вероятно?

- В отношении "Вереса" я не слышал такого. Даже слухов. О других командах говорят, пишут, а вот о "Вересе" наоборот, только хорошие отзывы. Не понятно и не приятно, что так поступают с молодым и перспективным тренером.

- Мы с вами вспомнили о Севидове и его истории. Вы как-то поддерживаете с ним общение? Как он комментирует ту историю сейчас?

- Вы знаете, я о "Мариуполе" не могу ничего говорить, потому что я - заинтересованное лицо. Проработав 10,5 лет, я изнутри знаю обо всех процессах, которые там происходили. Как правило, они были положительными, а то, что происходит в последнее время и с теми руководителями которые пришли в клуб... Я их вообще никого не знаю, ничего об их предыдущей деятельности не слышал, поэтому судить об их квалификации не могу. А с Севидовым и другими тренерами мы общаемся. Всегда поздравляем от имени нашего Объединения с Днем Рождения, таким образом напоминая, что они есть, о них нельзя забывать и они еще окажут большую помощь украинскому футболу. В частности, Саша Севидов тоже.

- Я слышал, что вы собираетесь издать собственную книгу. Когда она выйдет в свет?

- Я думаю, что весной эта книга уже появится. Мы обязательно проведем презентацию, пригласим друзей, СМИ и всем подарим по книге. Это произведение не преследует коммерческую цель, а главное в ней - поделиться своим тренерским и жизненным опытом.

- Как вы планируете встречать Новый Год?

- Уже много-много лет, начиная с 1991 года, я всегда отмечаю Новый Год только в кругу семьи. В том году у меня погиб отец, попал под машину... С тех пор я этот праздник всегда справляю только в семье. Утром еду на кладбище, навещаю всех. А вечером собираемся в семейном кругу: мои две дочери, два внука, зять, я, жена и сваха будем все вместе праздновать.

Даниил Вереитин, terrikon.com