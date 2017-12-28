Льорис: Гарри Кейн - лучший форвард из тех, с кем мне доводилось играть. Футбол
Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис поделился мнением о партнёре по лондонской команде нападающем Гарри Кейне, который стал лучшим бомбардиром 2017 года.
«Никогда не играл в одной команде с форвардом, который способен столько забивать, - цитирует Льориса Sky Sports. - Мне довелось выступать в командах со многими топ-нападающими, а Кейн, вероятно, лучший из тех, с кем доводилось играть.
Гарри заслуживает похвалы в свой адрес. Теперь самым сложным для него будет удержаться на таком уровне. Уверен, что с таким менталитетом и мастерством он сможет это сделать.
Кейн является одним из лучших футболистов и продолжает это доказывать. Догнать таких игроков, как Месси и Роналду, трудно, но Гарри уже около них. Плюс Кейн всё ещё очень молод и может многого добиться».
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