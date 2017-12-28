«Ювентус» готов расстаться с одним из лидеров команды
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клуб во время зимнего трансферного окна.
Об этом сообщает
Руководство туринцев готово отпустить игрока, но хочет выручить за его переход 150 миллионов евро.
анее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Манчестер Юнайтед". При этом "красные дьяволы" готовы заплатить за трансфер 24-летнего аргентинца около 67 миллионов евро. В подписании игрока также заинтересованы мадридский "Реал", "Бавария" и ПСЖ. Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года.
В текущем сезоне в составе "старой синьоры" он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Напомним, апелляционная инстанция Федерации футбола Италии (FIGC) частично удовлетворила апелляцию на решение об отстранении на один год от футбольной деятельности президента туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли.
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