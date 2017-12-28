«Ювентус» готов расстаться с одним из лидеров команды

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клуб во время зимнего трансферного окна.

Об этом сообщает Corriere della Sera .

Руководство туринцев готово отпустить игрока, но хочет выручить за его переход 150 миллионов евро.

анее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Манчестер Юнайтед". При этом "красные дьяволы" готовы заплатить за трансфер 24-летнего аргентинца около 67 миллионов евро. В подписании игрока также заинтересованы мадридский "Реал", "Бавария" и ПСЖ. Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года.

В текущем сезоне в составе "старой синьоры" он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Напомним, апелляционная инстанция Федерации футбола Италии (FIGC) частично удовлетворила апелляцию на решение об отстранении на один год от футбольной деятельности президента туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли.