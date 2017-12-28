Роман Санжар признан лучшим тренером года в УПЛ

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар признан лучшим тренером украинской Премьер-лиги в 2017 году.

По пяти критериям всеукраинского объединения тренеров Санжар набрал 4,18 баллов из 5. Таким образом, он опередил Паулу Фонсеку (4,16 балла) и Юрия Вернидуба (4,02). Четвертым стал Владимир Шаран (3,88), а пятерку лучших замкнул Александр Хацкевич (3,6). В критерии оценивания входят номинальный результат команды, трудности в руководстве подопечными, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство.

Напомним, в этом году под руководством Санжара «Олимпик» завершил осеннюю часть сезона на 7-м месте в турнирной таблице, а также впервые пробился в квалификационный раунд Лиги Европы.