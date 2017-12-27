Ливерпуль официально объявил о рекордном трансфере. Футбол

"Ливерпуль" официально объявил о соглашении, достигнутом с "Саутгемптоном" о трансфере Вирджила ван Дейка. Центральный защитник сможет играть за мерсисайдский клуб с первого дня 2018 года. В "Ливерпуле" голландец выбрал футболку с номером 4.

Пока еще на "Энфилде" не сообщили о сумме трансфера, но, по информации британских СМИ, она будет рекордной и составит 75 миллионов фунтов. "Саутгемптон" косвенно подтвердил это, объявив, что трансфер будет рекордным для защитников. До сих пор самым дорогим игроком этого амплуа был Бенджамин Менди, за которого "Манчестер Сити" заплатил 52 миллиона фунтов прошлым летом.

По данным ВВС, бывший клуб 26-летнего футболиста шотландский "Селтик" получит 10% от трансфера. Ван Дейк не попадал в заявку "Саутгемптона" в последних трех матчах команды, и тут же появились слухи о том, что готовится его уход.

Вирджл ван Дейк дебютировал в английской Премьер-лиге 1 сентября 2015 года. Всего за один сезон он оказался бесценным для команды и сразу же заработал новый шестилетний контракт. В начале этого года он был назначен капитаном команды. Тем не менее, в августе голландец попросил о трансфере, заявив о желании играть за другой клуб. Однако переход так и не состоялся.

По данным The Telegraph, "Манчестер Сити" и "Челси" также делали предложения в последние месяцы.

Предполагается, что зарплата защитника ростом 193 см составит около 180 000 фунтов в неделю.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.

Full story: https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU

— Liverpool FC (@LFC) 27 December 2017

#SaintsFC has reached an agreement with #LFC over the transfer of @VirgilvDijk in January. Full statement: https://t.co/BKhX6Q1mTm

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 27 December 2017


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