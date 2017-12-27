Ломаченко: Слова Фьюри о нашем бое воспринял в шутку

Чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко, даже когда не боксирует, собирает награды. Одержавший в 2017-м три победы в профи и все досрочно Ломаченко стал "Боксером года" еще и по версии авторитетного портала Fightnews.

В последнем бою в декабре в Нью-Йорке Ломаченко нанес первое поражение кубинцу Гильермо Ригондо. "Да, год прошел удачно, ведь в принципе у меня были интересные бои, - подтвержает Ломаченко. - По поводу оппозиции в своем весе, я готов драться с любым, в любое время и в любом месте. Посмотрим, если не смогут организовать поединки в моей нынешней категории, мне придется подняться выше. Придется больше есть? Ненамного (улыбается)".

Когда стоит ждать Хайтека в ринге, он пока не знает: "Все после Нового года, сам в ожидании". Но над соперниками уже задумывается: Ломаченко организовал опрос для болельщиков, кого бы они хотели видеть его следующим противником. С 46% голосов пока лидирует чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия. Ломаченко и самому очень хотелось бы встретиться именно с 30-летним американцем: "Я тоже этого хочу. Но в одно касание такие бои не организовывают". А по поводу вызова экс-чемпиона мира, супертяжа Тайсона Фьюри, который готов встретиться с Ломаченко и "надрать ему задницу", Василий сказал: "Я думаю, все понимают, что это была шутка. Я лично воспринял его слова так".