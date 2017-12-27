Верес уволит Вирта и может назначить главным тренером Кварцяного. Футбол

Руководство "Вереса" в ближайшие дни уволит Юрия Вирта с поста главного тренера. Причины такого решения доподлинно не известны.

Клуб рассматривает несколько кандидатур на тренерское кресло ровенской команды. Главный претендент – Виталий Кварцяный.

Кварцяный покинул тренерский пост "Волыни" еще в июле, а 30 ноября перестал быть и президентом луцкого клуба, но в начале декабря переизбран главой Федерации футбола Волыни.

Вирт возглавил "Верес" перед началом сезона, когда ровенский клуб попал в УПЛ. Под его руководством команда выиграла 5 матчей, 3 проиграла, 11 раз сыграла вничью – и отправилась зимовать на 5-м месте.


Terrikon со ссылкой на Tribuna.com


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