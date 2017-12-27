Днепр примет финал кубка Украины по футболу
Игра пройдет 9 мая.
Финал Кубка Украины по футболу состоится 9 мая на стадионе "Днепр-Арена".
Такое решение принял исполком Федерации футбола Украины в среду.
За второй по значимости трофей украинского футбола поборются "Динамо", "Шахтер", "Мариуполь" и "Днепр-1". Жеребьевка полуфиналов состоится в начале марта, а сами игры пройдут 18 апреля.
Напомним, что в Днепре играли финал кубка Украины в 2009 году, тогда его выиграла "Ворскла", сенсационно обыграв "Шахтер" со счетом 1:0.
В 2017 году кубок Украины в Харькове выиграл "Шахтер".
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