Матс Хуммельс: У Баварии есть потенциал для роста в 2018 году. Футбол

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился впечатлением от первой этого сезона.

«Я испытываю смешанные чувства. С одной стороны мы провели великолепный первый круг. Нам отлично удался перелом. Теперь мы находимся в отличном положении в Бундеслиге, в Лиге чемпионов набрали 15 очков из возможных 18 и прошли дальше, в Кубке Германии вышли в четвертьфинал. С другой стороны, стоит отметить, что у нас ещё есть потенциал для роста в 2018 году.

Конечно смена тренера сыграла свою роль, значение этого факта не стоит преуменьшать. Юпп Хайнкес сделал всё, чтобы наши воля, концентрация и честолюбие вышли на новый уровень. Это был определенно самый важный фактор, но далеко не единственный.

Что касается матчей, которые запомнились, со знаком минус — матч в Париже, потому что там мы хорошо получили по голове. К счастью, негативных последствий он не имел. И обе ничьи, когда мы вели со счётом 2:0. Со знаком плюс — триллер в Лейпциге, классный ответный матч с «ПСЖ» и для меня лично, конечно, матч против «Селтика». Для меня он был особенным, потому что в нём я забил свой первый мяч в составе «Баварии» в Лиге чемпионов.

В спортивном плане я хотел бы, чтобы мы продолжили с того, на чём остановились и продолжили становится лучше. А в личном я хотел бы и дальше играть на том высоком уровне, на котором играю. Главная предпосылка для всего этого — хорошее здоровье. Это я хотел бы пожелать в первую очередь, как и любой другой футболист. Если ты не здоров, то всё остальное играет второстепенную роль», — цитирует Хуммельса пресс-служба «Баварии».