Паулу Фонсека: Теперь я буду Зорро даже в Китае. Футбол

Наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека дал большое интервью Gazeta.ua после победы над "Манчестер Сити" и выхода команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Первая мысль, с которой вы проснулись после победы над "Манчестер Сити"?

- Я выполнил задание. Такой была моя первая мысль на следующее утро. Я проснулся с улыбкой и большой радостью. Для нас эта победа действительно была очень важной. "Шахтер" смог выйти из группы и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Для команды это успех или очень большой успех?

- Это огромный успех. Мы заняли второе место в очень сложной группе. Команда добыла 4 победы и набрала 12 очков на групповом этапе, играя против "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноорда", который в прошлом сезоне стал чемпионом Нидерландов. Наш успех станет фанстастичним, если нам удастся пройти в турнире как можно дальше. Но я прекрасно понимаю, что с каждым этапом нам будет все сложнее. Впрочем, в футболе нет ничего невозможного. Очень важно продолжать верить и мечтать.

После жеребьевки группового этапа говорили, что мы будем бороться за третье место, но я верил в нашу команду. И продолжаю думать, что мы можем удивить всех в этой Лиге чемпионов.

- Благодаря чему "Шахтеру" удалось выйти из группы Лиги чемпионов?

- Главный фактор - это вера игроков в то, что с нашими соперниками можно бороться. Понятно, что инвестиции "Манчестер Сити" и "Наполи" очень отличаются от наших. Поэтому было очень важно, чтобы футболисты верили, что могут обыграть любую команду. Я всегда говорил игрокам, что нужно быть храбрыми, чтобы играть и показывать свой футбол. Именно смелость футболистов принесла нам успех.

Мы детально изучали наших соперников, а игроки были очень внимательными при выполнении тактических требований. В сумме все это дало нам результат.

- Вы много говорите о роли футболистов. Что скажете о своей работе?

- Думаю, это другие должны оценивать наши заслуги. Вместе с тем я не бегу от важности своей работы. Нам удались фантастические вещи в "Шахтере": тактические вопросы, подготовка к матчам, то, как мы вбивали в головы игроков наши идеи. Но я продолжаю говорить, что другие должны признавать наши достижения. Очень просто понять, что мы здесь сделали.

- Вы обыграли Хосепа Гвардиолу и Маурицио Сарри. С кем дальше хотели бы встретиться?

- Сейчас очень трудно выбирать (разговор состоялся до жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. "Шахтер" сыграет с "Ромой"). У меня нет особых предпочтений. Нас в любом случае дальше ждет встреча с великой командой, великим тренером и великими игроками.

А во время группового этапа у меня появилась возможность встретиться с двумя наставниками, которых я больше всего хвалю и уважаю. Противостояние с Сарри и Гвардиолой - это очень большой вызов. Это показатель того, что я могу бороться с лучшими. Тот факт, что мы выиграли, дал мне также возможность посоревноваться с самим собой. Победить этих двух тренеров, это фантастическое достижение для любого наставника.

- Что у вас вселяет оптимизм перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов?

- Как в профессии, так и в личной жизни, я оптимист. Я верю в свои идеи. Без этого будет очень трудно передать их другим. В своей голове я всегда представляю хорошие вещи и успех. В жизни есть только одна вещь, которую мы не можем решить. Это смерть. Все остальные вопросы или проблемы мы способны решить и нужно смотреть на них с оптимизмом. Я всегда поворачиваю лицо к жизни с оптимистической стороны.

- На матч с "Манчестер Сити" приехал бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу. Как прошла встреча с вашим предшественником?

- Это была очень приятная беседа. Я уважаю мистера Луческу и его работу, которую он провел в "Шахтере". Мы поздоровались и поговорили об игре и обо всем, что происходит сейчас. Было интересно.

- Каковы основные принципы ваших идей?

- Свою работу я выполняю с любовью. Я обожаю свою профессию и то, что я делаю. Я тот человек, который каждый день просыпается с улыбкой, желанием работать и желанием общаться с людьми, которые меня окружают. Любовь приносит нам много положительных вещей в жизни. Когда мы делаем что-то с любовью, то нам это дается гораздо легче. Я влюблен в игру. Для меня не так важно только выигрывать. Большое значение имеет картинка и имидж, которые мы показываем. Игра для меня возможна только, когда она хорошо сыграна. Я готовлю свои команды так, чтобы они показывали красивый футбол, доминировали в игре, держали у себя мяч. Для меня это является решающим.

Сегодня футбольный тренер должен хорошо разбираться в психологии и быть психологом для каждого человека, который работает с тобой. Нужно понимать правильные моменты в игре и разделять их. Команда должна быть хорошо готова физически, тактически и технически. Это отнимает много часов работы. Но для меня это просто, потому что я все делаю с любовью и большим энтузиазмом.

- Как вы пришли к этому, и кто имел на вас наибольшее влияние?

- Я учился, глядя на всех тренеров. Понятно, что были наставники, от которых я взял больше. Но то, кем я являюсь, как тренер, я стал благодаря ежедневной работе в течение нескольких лет. Очень важную работу выполняют мои помощники. Они помогают мне думать и задавать себе вопрос: "Почему?" В футболе всегда есть вопросы, на которые надо отвечать. Мои идеи формировались и улучшались в течение всего этого времени.

- Вы уже второй сезон работаете в Украине. Что вы можете сказать о нашем чемпионате такого, чего не видят болельщики и журналисты?

- В нем есть много того, чего не видят обычные зрители. Непросто играть 90-95 процентов матчей, где соперник все время закрывается в своей штрафной площадке. Очень сложно атаковать против таких команд, ведь нет свободных зон. Преодолеть такую защиту - это сложная работа. Иногда люди до конца не понимают насколько сложно "Шахтеру" побеждать соперника, который закрывается в защите.

Для меня это было чем-то новым. Я привык к чемпионату Португалии, где даже аутсайдеры стараются играть, атаковать и проявлять инициативу в игре. А здесь эти вещи отличаются. Поэтому в чемпионате Украины очень сложно выступать именно из-за этого мотива. Мне жаль, что здесь мало команд, которые хотели бы играть, демонстрировать открытый футбол и старались бы ценить его. Такая игра не является привлекательной для болельщиков.

Я всегда звоню своему сыну после матчей. Спрашиваю смотрел ли он нашу игру. После одного из матчей в этом сезоне он сказал мне: "Я видел только первый тайм. Я устал смотреть. Все игры одинаковы. Нет ничего нового". Я понимаю, что болельщикам и зрителям неинтересно смотреть такие матчи. Почему в Англии переполненные стадионы? Там открытый футбол. Игра должна быть такой, а обе команды должны хотеть выиграть. Именно это привлекает болельщиков. Очень часто люди не понимают этого контекста матчей, который есть в Украине.

- Если потребуется, вы сможете принести премьер-лигу в жертву ради Лиги чемпионов?

- Нет. Ни в коем случае. Наша главная цель - это чемпионат Украины. Я постоянно говорю об этом футболистам. Не просто управлять всем, когда мы выступаем в премьер-лиге и Лиге чемпионов. Еврокубковые матчи заставляют нас выжимать из себя максимум. У этого турнира очень большие требования, а у нас мало времени, чтобы подготовить игры.

Очень просто понять, насколько Лига чемпионов важна для футболистов. Не всегда удается перестроиться и правильно построить эмоциональную составляющую чемпионата и Еврокубка. Но надо понимать, что наша главная цель - это победа в премьер-лиге.

- Отрыв "Шахтера" от "Динамо" составляет 4 очка. Это мало или много? (После матчей 19-го тура киевляне сократили отставание до 3 очков)

- Всегда лучше быть впереди и иметь преимущество над соперником. Надо понимать, что наш преследователь близко и мы не должны спать. Важно осознать, что нас ждет борьба до самого конца. То, что случилось в прошлом сезоне, - это немного ненормально. Наше преимущество над "Динамо" составило 14 очков. Это очень много. А то, что мы имеем сейчас, - это нормальная борьба. И слава Богу, что мы сейчас на первом месте.

- Над чем вы планируете поработать на зимних сборах? Команду, в частности, критикуют за то, что вы часто пропускаете мячи.

- В этом сезоне команды качественнее, чем в прошлом. Они лучше организованы в защите. Это заставляет нас больше рисковать. Именно поэтому мы уязвимы к пропущенным голам. Мы играем на максимальном лимите риска. Поэтому мы пропускаем больше. Если мы хотим побеждать, то вынуждены идти на этот риск, потому что без этого невозможно выигрывать.

Но факт, нам нужно меньше пропускать. В некоторых матчах мы допустили ошибки в защите, которыми я был недоволен. Нам действительно нужно улучшить нашу игру в обороне. Понятно, что во время зимних сборов мы постараемся уделить больше времени этому вопросу. Мы должны пропускать меньше. И игроки это прекрасно понимают. У нас были разговоры на эту тему. За последние три матча (без учета поражения от "Зари" в 19-м туре со счетом 1:2) команда пропустила всего один мяч. Это было пенальти в матче против "Манчестер Сити". Чтобы побеждать, нам надо безопаснее действовать в защите и пропускать меньше голов.

- Каким был ваш первый разговор с футболистами "Шахтера"?

- Мы поговорили о задачах команды и клуба. Я сказал игрокам, что мы начинаем работать в этот же день, чтобы выигрывать. Мы должны быть амбициозными каждый день, на каждой тренировке и в каждом матче. Я приехал сюда, чтобы побеждать.

- Когда немец Юрген Клопп возглавил "Ливерпуль", то стал меньше говорить с игроками в раздевалке, потому что английский язык не его родной. Как изменились ваши методы работы после переезда в Украину?

- Я работаю второй год в "Шахтере". Футболисты уже прекрасно понимают, что я от них требую. Поэтому индивидуальных бесед с ними стало меньше. Но я не чувствую никакого дискомфорта или проблем в общении. Наш переводчик Максим Нагорский прекрасно работает и очень помогает нам с первого дня работы. Правда и в том, что в команде есть много бразильцев, которые говорят на моем родном языке. С украинцами у меня тоже никогда не возникало проблем в плане коммуникации.

- Вы никогда не выделяете отдельных игроков. Почему?

- Надо понимать, что есть разговор внутри команды и наоборот. Если что-то идет не совсем так, то я главный, кто за все отвечает. Я всегда говорю "мы". Очень важно защищать команду в определенных моментах. Люди не всегда понимают, случившееся в матче и смотрят на индивидуальные ошибки игроков. Очень часто они идут не от футболистов, а от коллективных действий команды.

Но когда мы говорим между собой, то игроки критикуемые. Это я вам гарантирую. Когда мне что-то не нравится, то я совсем не такой хороший, как может показаться. Футболисты знают, что я очень требовательный. Я кричу, если нужно.

- В одном из интервью вы сказали, что никогда не обманываете игроков, как это делали с вами. Удается?

- В мое время футболиста тренировали совсем не так, как сейчас. Иногда тренеры просто не говорили правду игрокам. Когда я начал тренировать, то пообещал себе, что я всегда буду откровенным и правдивым со своими подопечными. Иногда им не просто принимать мои решения. Но они всегда продуманы и приняты в интересах команды.

Сейчас я знаю, что я не всегда бываю справедлив с игроками, но я всегда искренен с ними. Они знают, что я не вру. Я не скажу футболисту, что он будет играть через неделю, когда я не знаю этого. Он понимает, что должен работать. Иногда я даю объяснения, а иногда не делаю этого. Но игроки знают, что когда я говорю с ними, то мои слова искренние.

- Сколько времени вы думали над предложением "Шахтера"?

- Практически не думал. Да, это был риск, но на тот момент своей карьеры у меня были амбиции уехать из Португалии и потренировать за рубежом. Когда возник вариант с "Шахтером" я не думал дважды. Это великий клуб, который дал мне возможность бороться за трофеи. У меня были другие финансово привлекательные предложения, но мне было интересно поработать с "Шахтером".

- Вы знали, что клуб функционирует без собственной базы и стадиона. Ожидания совпали с реальностью?

- Я был готов к этой ситуации и прекрасно понимал, что меня ждет, когда подписывал контракт. Мне рассказали об условиях, в которых работает клуб. Но мой энтузиазм и оптимизм поглотили все наши трудности. Суметь выиграть в сложных условиях - это большой вызов. "Шахтер" два года не выигрывал чемпионат Украины. Это был очень хороший стимул. Хотелось снова заставить людей верить и вернуть титул клубу.

- То есть, Украина не стала для вас сюрпризом?

- Напротив, удивила многими вещами. Перед тем, как возглавить "Шахтер" я всего лишь раз был в Украине - играл с "Брагой" во Львове. К сожалению, я очень часто объясняю это португальцам. То, что мы в Португалии слышим об Украине, в большинстве случаев связано с войной. Мои земляки совсем не понимают, что такое Украина и что значит жить здесь.

Жить в Киеве , это как жить в Лиссабоне или другом крупном европейском городе. У нас все здесь есть. Люди очень приветливые и хорошо относятся ко мне. С первого дня в Украине я чувствовал здесь себя очень уютно. Да, здесь новая для меня культура. А украинцы несколько отличаются от португальцев. Но я научился многим вещам. Это новый опыт для меня.

Я живу в городе нашего главного соперника и могу спокойно ходить по улицам, в ресторан или торговый центр. Даже болельщики "Динамо" уважают меня и всегда стараются перекинуться со мной несколькими добрыми словами. Это очень важно для тренера. Что я могу еще хотеть? Ничего.

- В следующем сезоне вы продолжите работать в "Шахтере"?

- Не знаю. Это зависит не только от меня. Если этот вопрос будет поставлен, то я подумаю и приму во внимание все факторы, в том числе то, что я себя хорошо чувствую в клубе и в стране. Понятно, что все это должно быть обдуманным. Но этот вопрос сейчас меня вообще не беспокоит. Сейчас меня волнует подготовка "Шахтера" ко второй части сезона. Пока я здесь, я телом и душой с клубом.

- После работы в "Шахтере" вы сможете быть успешным в любой команде?

- Я верю, что да. Без сомнений, что работа здесь - это очень позитивный опыт. Функционирование в таких условиях заставило меня вырасти. Для карьеры тренера это очень важно.

- Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри говорит: "Футбол - простая вещь, ребята. Не надо его усложнять. На поле вы делаете противоположное тому, что ваш соперник".

- Я с этим не согласен. Футбол - это вовсе не простая игра. Футбол состоит из двух команд по 11 игроков каждая. В этой игре всегда есть что-то неожиданное. Иногда очень трудно проконтролировать все, что происходит на поле. Это связано с качеством футболистов и с нашей работой.

- После матча с "Манчестер Сити" вы пришли на пресс-конференцию в костюме Зорро. Ожидали, что это вызовет такой резонанс?

- Нет, - смеется. - Даже не думал об этом. Правда в том, что все началось с вашего вопроса, моей шутки и пари с директором команды. Я сказал Виталию: "Хорошо. Если мы выйдем из группы, то я надену маску Зорро на последнюю пресс-конференцию в Лиге чемпионов".

Но я не ожидал такого невероятного ажиотажа. В день матча и на следующий день я получил множество сообщений со всего мира. Об этом все показывали в новостях. Португальские журналисты пытались понять, почему я пришел на пресс-конференцию в таком виде. Это был феномен. И даже больше.

На матче болельщики создали фантастический флеш-моб. Понятно, что во время игры я был не очень внимательным к трибунам. Но потом я посмотрел фотографии и увидел огромное количество людей в масках. Я пришел на пресс-конференцию, а там журналисты тоже были в масках Зорро. Никогда бы не подумал, что это перерастет в такое глобальное движение. Я получил новости, которые вышли даже в Уругвае и Бразилии . Это было очень весело. И все еще больше следили за нашим матчем. Мы победили "Манчестер Сити" и вышли из группы. Думаю, все случилось в идеальный момент.

И еще. С этого момента я больше не Паулу Фонсека. Теперь я Паулу Зорро Фонсека. Это 100 процентов. Я уверен, что эта история будет сопровождать меня повсюду. Если однажды я окажусь в Китае, то там я тоже буду Зорро. И все об этом будут говорить до конца моей жизни.

Блиц

1. Где мы вас увидим через пять лет?

Не знаю, - смеется. - Мой друг всегда говорит: "То, что важно, это следующая игра". Не нужно строить какие-то глобальные планы на будущее. Оно того не стоит. Поэтому это правда, когда я говорю, что для меня важен наш следующий матч.

2. Кем бы стали, если бы не футбол?

С самого детства я очень люблю лошадей. Кстати, это у меня общее с Зорро. Возможно, моя работа была бы связана с лошадьми. Честно говоря, я никогда не представлял своей жизни без футбола. Но представляю ее такой через несколько лет, когда я закончу свою тренерскую карьеру.

Хочу путешествовать по миру со своими детьми и семьей. У меня есть амбиции писать. Возможно, однажды я напишу книгу о своей жизни. Сейчас у меня совсем нет на это времени и возможностей, но я хочу сделать это в будущем. Верю, что через несколько лет я увижу себя человеком сидящим за столом и пишущим книгу.

3. А как насчет трофеев? Например, победы в Лиге чемпионов.

Я верю, что такое может случиться. У меня есть такие амбиции. Все зависит от того, как сложится моя карьера. Играть в финале Лиги чемпионов и иметь возможность выиграть этот турнир - это мечта каждого тренера. Я верю, что в моем случае эта мечта может стать реальностью. Только не знаю, когда это случится.

4. Какую фразу вы чаще всего повторяете в раздевалке?

Это слова связаны с амбициями и настроем на матч. А еще я часто говорю, что нас интересует только победа. После первого тайма мы с помощниками проводим мини-совещание. Мой ассистент Тиаго Леал смотрит матч с трибуны, где лучший обзор поля. После этого я стараюсь исправить некоторые вещи, связанные с игрой. Большее внимание уделяю эмоциональным вопросом. Примерно так все и происходит.

5. Есть ли что-то в футболе, что вам не нравится?

Да. Есть одна такая вещь. Это простая и вместе с тем разрушительная и необъективная критика. Я этого не люблю и это негативно влияет на футбол. Такая критика отдаляет людей от игры и разделяет их. Футбол - это фантастический феномен. Эта игра объединяет людей и заставляет их радоваться.

Мне трудно понять, почему кто-то иногда так плохо обращается с футболом. Критиковать очень просто. Но дело даже не в этом. Случается, что люди говорят не понимая, что происходит на самом деле. Но мы должны быть открытыми для критики. Без этого невозможно работать в футболе.

6. Какую книгу вы сейчас читаете?

Сейчас ничего не читаю. За последние шесть месяцев я не прочитал ни одной книги. Даже телевизор не смотрю. Кроме футбола. Во время перелетов просматриваю фильмы.

Также в самолете мы анализируем сыгранные матчи. Через короткий промежуток времени после финального свистка мы получаем статистические данные игры и начинаем их обрабатывать. У нас очень мало времени на подготовку матчей. Мы играем практически через каждые три дня и нам надо быстро работать. Но иногда я смотрю фильмы. Это хороший способ немного отвлечься и отдохнуть.

7. Кому из футболистов "Шахтера" вы бы доверили посидеть со своими детьми?

Я бы оставил детей с Тарасом Степаненко (воспитывает трех сыновей) или Андреем Пятовым (воспитывает трех дочерей).

8. У кого из ваших игроков лучшее чувство юмора?

У Сергея Кривцова.

9. Кто из ваших подопечных самый стильный?

Пожалуй, Дарио Срна и Дентиньо.

10. Кто самый фестивальный?

Тайсон. Алан Патрик тоже очень любит музыку.