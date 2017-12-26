Блохин: Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата Украины
Бывший главный тренер киевского Динамо Олег Блохин поделился мнением о том, почему в текущем сезоне УПЛ много ничейных результатов.
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"Я считаю, что у нас слабый уровень игроков. Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата. От этого страдает сборная. Если не появляются качественные футболисты, то трудно создавать сборную. Конкуренции особой нет. Можно назвать несколько игроков в сборной, которые обязательно будут играть. Им просто нет замены", – приводит слова украинского специалиста официальный сайт Динамо.
Ранее сообщалось, что Олег Блохин готов вернуться к тренерской работе.
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