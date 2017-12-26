Призер ЧМ-2017 по плаванию Михаил Романчук: буду Выступать за Украину, несмотря на все проблемы
Призер чемпионата мира-2017 по плаванию Михаил Романчук (на фото) заявил, что не собирается покидать Украину, хотя и признал, что мысли о смене спортивного гражданства возникают непроизвольно из-за отсутствия в стране интереса к этому виду спорта.
«Тут как не сопротивляйся, такие мысли появляются. Почему, например, Азербайджан и Турция готовы дать тебе все условия, все, что ты хочешь, а в родной стране до тебя нет дела. Это достаточно грустно. Страну я не буду менять. Несмотря на все проблемы, которые здесь есть, я – украинец, я здесь родился и буду выступать за Украину. В Украине людям, к сожалению, нет никакого дела до нашего вида спорта. Хотя у нас есть очень высокие результаты, но это никого не интересует.
2017 год – лучший год в моей жизни. За этот год произошло очень много приятных событий: «серебро» чемпионата мира, «золото» чемпионата Европы. Есть стимул тренироваться. Я понимал, что нужно изменить подход в тренировках. Тренер это понимал, и это понемногу дало прирост в результатах», – цитирует Михаила Романчука
Напомним, что в этом году 21-летний украинский пловец из Ровно завоевал серебряную награду чемпионата мира в Будапеште на дистанции 1500 м, три награды на Всемирной Универсиаде-2017 в Тайване и стал чемпионом Европы на короткой воде в Копенгагене.
Новый президент Федерации плавания Украины Андрей Власков заявил, что на Олимпиаде-2020 сборная Украины намерена завоевать две медали.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
26.12.2017 13:11